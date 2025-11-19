國台辦：明天起簽發一次有效台胞證的口岸數量增至百個

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照片） 圖：擷自中國台灣網

[Newtalk新聞] 中國國台辦今（19）天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，明（20）天起，中國可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，包括：56個航空口岸、27個水運口岸和17個鐵路公路口岸。

朱鳳蓮進一步說明，如果台灣遊客沒有提前辦理5年有效台胞證，在抵達上述口岸後，持有效的台灣身分證和台灣出入境證件、辦證照片，就可以在口岸出入境管理部門辦證窗口申請辦理一次有效台胞證，整個流程只需要30分鐘。她還強調，台灣人到中國無論辦證還是出入境，中國官方不會在證件上做任何標記，保護台胞的個人信息安全。

朱鳳蓮說，首次來中的台灣遊客可享受2項專屬福利，一是申請辦理台胞證免收證件費；二是免費暢遊超過3000個景區，冬季已來臨，歡迎台灣遊客到東北、西北地區參加冰雪運動或冰雪文旅活動，到各地探親訪友、觀光旅遊。

