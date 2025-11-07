國台辦「翻牆」開臉書！民視小編「貓狗豬哏圖」開戰

生活中心／綜合報導

國台辦日前「翻牆」開設 Facebook 粉專、積極進行大外宣之際，留言區引來不少批評聲浪，包括「違法翻牆？」「于朦朧怎麼死？」、「台灣是個國家」等敏感話題留言達數萬則，並因大量留言挑戰該帳號立場，國台辦回應稱將「認真對待每位每則留言」。民視新聞小編，天天報到「開戰場」，但國台辦小編似乎無力招架，通通「已讀不回」。

民視小編以上海兄弟抄襲中信兄弟的時事議題，到國台辦臉書底下留言，對方小編已讀不回。（圖／翻攝畫面）





就在國台辦翻牆開設 Facebook 粉專、積極進行大外宣之際，《民視新聞》的社群小編也成了「最前線反擊部隊」，只要國台辦貼文，民視小編即刻報到，以時事留言「開戰」，例如上海棒球隊「山寨中信兄弟」風暴，小編直接在留言區開酸：「想學嗎？說一聲～台灣可以教你！別抄～」，搭配台中兄弟與「上海象」的對比圖，一句話嘲諷直球對決，獲得網友一致好評。









民視小編以幽默的網路哏天天到國台辦臉書開戰場。（圖／翻攝畫面）





而除了以時事嘲諷國台辦之外，民視小編幾乎每日「在線開戰」：早上貼新聞、下午回留言、晚上再補上暗諷圖文，節奏穩如節目表。網友觀察發現，民視小編經常選在政治或兩岸議題爆發當天，以幽默「翻譯式留言」出手，貼出「這是我養的貓」「這是我養的豬」「這是我養的狗」等 GIF，除了民視小編與國台辦大打網路戰，也有不少台灣網友，用表情包、動物梗、押韻文對打。

網友對民視小編留言讚聲。（圖／翻攝畫面）

網友紛紛留言：「這輩子我都支持民視，除非你變心了」、「小編很讚，最愛你了」、「笑死、可愛死」，不只是發文幽默，民視小編也掌握到群眾情緒節奏，懂得用台式、網路梗笑點對抗國台辦入侵臉書。

