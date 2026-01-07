國台辦2026首波台獨懲戒名單 劉世芳、鄭英耀兩位部長入列

國台辦再列2台灣現任閣員入台獨名單。（翻攝自微博）

中共國台辦於今（7日）上午舉行2026年首場例行記者會，發言人陳斌華一開場即針對台灣政府與司法高層祭出強硬制裁。陳斌華宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單；同時，更點名「司法官員」、台灣高等檢察署檢察官陳舒怡為「綠色司法打手」，強調將依法終身追責。

陳斌華表示，劉世芳與鄭英耀兩人「倒行逆施、惡行纍纍」，引起兩岸同胞憤慨。他透露，國台辦收到許多民眾舉報，要求對此二人進行懲處。北京當局決定將其列入台獨頑固分子清單，實施禁止進入大陸及港澳地區、限制關聯機構合作等懲戒措施，並強調兩岸要和平、要發展才是主流民意。

值得注意的是，此次名單除了政務官外，更延伸至司法領域。陳斌華特別指出，將陳舒怡列為「綠色司法打手」與「台獨打手幫兇」，指控其為台獨勢力的政治工具，中方將依法對其展開終身追責。

根據公開資料顯示，目前已被北京當局列為「台獨頑固分子」的人員已包括蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋及曹興誠等。隨著劉世芳、鄭英耀兩位部長，以及檢察官陳舒怡，該名單的政治打擊範圍已進一步延伸至我國內政、教育，甚至司法體系。





