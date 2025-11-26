國台辦4「嚴重」轟高市早苗 再嗆賴清德

▲國台版發言人彭慶恩。（圖／翻攝自新浪新聞）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月上旬談及「台灣有事」的言論，掀起中國強烈反彈，並祭出多項反制措施表達強烈不滿，其中包括禁止日本水產進口，後續總統賴清德在社群平台曬出吃日本料理照片聲援，並宣布全面解禁對日本食品的進口限制。對此，國台辦今（26）日以四個「嚴重」，直指高市早苗涉台錯誤言論、粗暴干涉中國內政，並痛批賴清德「媚日賣台」，「令人做嘔」。

國台辦發言人彭慶恩26日召開例行記者會時表示，高市早苗的涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重傷害中國人民感情。彭慶恩表示，「日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。」

廣告 廣告

談及賴清德聲援高市早苗，彭慶恩直指，「賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當」，並痛批賴清德的言行「令人做嘔」，「讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。」

他進一步表示，「正告賴清德當局，凡是倚仗外部勢力的行徑必將自取其辱，凡是背叛民族的罪人必遭正義審判。」

高市早苗本月7日在國會答辯時指出，「台灣有事」恐將引發日本存亡危機事態，引發中國強烈不滿，祭出多項反制措施，包括日本旅遊限制令、禁止日本水產進口等。後續台灣當局決定全面解禁日本食品進口限制。彭慶恩指出，有注意到相關報導，注意到島內民眾對民進黨當局罔顧民意全面解禁日本相關產品的強烈質疑。

彭慶恩批評，民進黨當局「為了一己私利，置民眾健康於不顧」，充分暴露其「台獨本質」與「無底線媚日的醜陋」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中美日電話外交！專家：習近平要川普管管高市早苗 下一步可能曝

中國禁日本歌手反害中粉虧錢！毛寧怪高市早苗：傷害中國人民感情

藉高市早苗「台灣有事」施壓！中國致函怒控日本 逼各國「站隊」