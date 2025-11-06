國台辦FB嗨喊：台胞來中國很安全！慘被台人洗版：信你個鬼

政治中心／周希雯報導

中國長年對台灣文攻武嚇不斷，也不時用各種手段試圖拉攏國人；中國國台辦日前宣布，11月20日起可簽發「一次有效台胞證」口岸範圍，從現有58個增至100個，還聲稱出入境「都不會在證件上做任何標記」、「台胞來大陸很安全」。不過一番言論馬上被打臉，陸委會直言，中共此舉並不會大幅提高赴中意願，國人更湧入國台辦粉專洗版，「我信你個鬼」。

國台辦昨日（5）記者會表示，如果台灣人沒提前辦理台胞證，只要帶上「出入境證件」和「身分證」，飛到中國後在入境口岸提交辦證申請，30分鐘內可拿到一次入出境有效台胞證，可在中國遊玩3個月。過程中不忘吃台灣豆腐，聲稱此舉是因為「讓兩岸同胞越走越近、越走越親」、「一家人理應常來常往」，還強調中國相關部門會依照法規，嚴格又有效保護領證的台人個資，「台胞來大陸不但很便利，而且很安全。台胞來大陸無論是辦證或入出境，都不會在證件上做任何標記。」

睜眼說瞎話？國台辦FB嗨喊：台胞來中國很安全！慘被一票台人嗆：信你個鬼

國台辦聲稱，台灣人的台胞證在出入境時「不會做任何標記」。（圖／翻攝「看台海」微博）

事後，國台辦還在臉書發文高喊「台胞來大陸很便利也很安全！」結果留言區慘被一票台人洗版開酸，「被抓走也很方便」、「我聽妳在鬼話連篇」、「便利你老X，一堆APP不能用」、「睜眼說瞎話」、「真的會重視聽取我們的意見？那我就說囉：請徹查于朦朧案！拜託妳了」、「跟你一家親，喔免了吧」、「台灣去哪一直都很便利喔！應該是你們比較不便利吧」、「你說安全自己不覺得好笑嗎」、「不敢去，怕變成人體標本」、「一天要發幾篇？查案有這麼積極就好了」。

國台辦高喊1句「台胞來大陸很便利也很安全」引發台人嘲諷。（圖／翻攝「國務院台辦發言人」臉書）

對於國台辦的政策，陸委會也馬上反擊稱，以國人赴中國的出行安排習慣來看，大部分人都擔心中共會以政治或各種因素拒絕入境，因此以落地簽方式嘗試入境中國的民眾不多；我國政府不認為國人會因中共相關措施，就大幅提高赴中意願。另外，近年國人反映赴中遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，陸委會呼籲中共應該正視此事，同時喊話台灣人，中共執法不確定、也長期欠缺透明法治，不要被中共的惠台措施所影響，出發前應審慎評估，以免遭入罪或增加人身安全風險。

