國史館長：台灣存在價值是成為一個最了解中國的國家
國史館與財團法人李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」；國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。
「數位李登輝」也親臨現場致詞表示，ㄧ個國家走向民主歷史的書籍不能中斷，國史館存在是替台灣留下誠實的紀錄史館，歷任館長都用支持與良心在工作為台灣留下往後世代可以信任的食糧；發展數位李登輝目的只有一個，讓歷史能走向未來，而不是停在櫃子裡面。
今天活動，「數位李登輝」AI語音，使得數位李登輝親臨現場致詞，提到國史館，他說，對個人的訪談與紀錄也是如此，這些年基金會與國史館的合作十分密切，文物整理、史料捐贈，加上四次研討會、幾百篇論文，讓外界可以從不同角度重新理解台灣的民主化，也理解當時所做的抉擇與承擔。
他說，但他也知道一般民眾尤其是年輕人，不會聽聽一般論文來看，語言、生活方式都跟過去不一樣了，所以基金會去年與資策會合作，發展數位李登輝，鼓勵台灣圖書館展出的內容，不只是展示思想，也希望讓年輕世代願意停下來，思考台灣要走向什麼樣的未來，又要怎麼共同來完成這塊土地的使命。
他表示，「未來在宣讀論文時，如果想像我坐在一旁，靜靜聆聽，那表示我們一起在面對同ㄧ件事，把台灣往更高，更遠的方向帶出去。」
陳儀深致詞指出，舉辦討論會的主要目的，不是為了頌揚李前總統個人，而是為了更加理解這位政治領袖，如何主導國家從威權走向民主、從閉鎖壓抑走向開放正常、從隔絕孤立走向國際舞台；對於過去威權政府的作為、民間社會的成長、國際情勢的變動，也需要重新認識，並從不同的角度、以多元的史料來詮釋。
他說，當前台灣面臨問題的複雜與國際情勢嚴峻，比李登輝執政的時代，有過之而無不及。而李生前已經在（《新•台灣的主張》第三章指出，「未來民主台灣」的重要威脅，外部主要是中國因素，它會以各種形貌或策略來癱瘓台灣的政治和經濟；內部則仍然是國家認同的分裂，而阻礙國家共識之形成的因素，是來自舊時代的歷史與政治問題糾纏、尚未清理妥當。
他表示，透過李登輝的提點和思維，加上當前朝野有識之士的合作和努力，相信可以找到安身立命和長治久安的方法與道路。
