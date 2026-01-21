國史館「外交部史料專書」最快明年問世 林佳龍喊意義重大：傳承最寶貴內功

外交部與國史館將合作出版「外交史料專書」，雙方於今（21）日召開簽約啟動儀式記者會。外交部長林佳龍表示，一直期待能將卸任部長、大使淬鍊出來的經驗、知識傳承下去，也能完整地把國家的外交史記錄下來，此次與國史館合作有三層意義；國史館長陳儀深則向媒體透露，目前已有4名卸任部長應允接受訪談，預計最快2027年底就能出版首本卸任外交部長口述訪談錄。

外交部今日舉辦「外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式」，由林佳龍親自主持，外交部卸任部長錢復、陳唐山、黃志芳、李大維，及退休大使林尊賢、侯清山、林松煥、陳華玉、邢瀛輝、高青雲、黃聯昇、周國瑞、姜禮尚，與卸任公使林正惠等人與會，一同見證林佳龍與陳儀深簽約。陳儀深會後接受媒體訪問時表示，作業時間預計1到2年，最快應在2027年底就能出版第一本訪談錄，今日出席的4名卸任部長都願意受訪，主題將聚焦在外交部，但生命史也會是背景故事。

國史館出版意義重大 林佳龍：避免在洪流淡去

林佳龍致詞時感性說道，自己很興奮、感動，期待的一刻終於來臨。他先前就曾鼓勵外交前輩們，將自己公職生涯、外交經驗好好記錄下來，而由出版社出版是一種方式，此次由國史館出版更是意義非凡；今日外交部跟國史館正式簽約，是他實現當時承諾的重要一步，而今日未出席的卸任部長田弘茂、簡又新，及林永樂，也都已答應參加出版計畫。

林佳龍提到，先前在任總統府秘書長期間，因為國史館就在周邊，常受邀出席活動，有次出席前總統蔣經國檔案紀錄出版時，遇見前大使楊西崑家屬，得知一段歷史，也感謝國史館牽起緣分出版，才知道「非洲先生」的「先鋒計畫」，為台灣在非洲的外交奠定紮實基礎，所謂農耕隊及其「外交下鄉、農業出洋」的口號，就是他現在推動榮邦計畫的前身，也可以說是經貿外交的具體體現。

林佳龍說，出版有各種方式，若國史館以政府的權威、專業的學術作為基礎，把珍貴的歷史記憶紀錄下來，才不會在洪流中逐漸淡去；他一直期待有越來越多的卸任部長、大使們可以分享自己的外交生涯，並將淬鍊出來的經驗、知識傳承下去，也能完整地把國家的外交史記錄下來，此次能與國史館合作，更是意義重大、有三層意義。

解析三層意義 林佳龍：傳承外交部寶貴內功

林佳龍指出，第一是正式將外交職場上的回憶正式納入國家記憶，國史館有多名優秀的訪談員，更擁有豐富的外交部檔案史料，可以讓回憶與史料相互佐證，使歷史真相可以被真實呈現；在透過國史館專業的編審制度，進一步整理成著作、出版，讓卸任部長人生經歷成為國家的重要歷史資產。

林佳龍續指，第二是經驗傳承，外交很仰賴經驗，所有前輩都曾在「觥籌交錯」間化解危機，也在堆積如山的外館電報中權衡利弊，更常銜命初始到陌生國度為台灣爭取邦誼，親身經歷建交、斷交等台灣外交的重大歷史事件。危機處理、跨部會協調、對外溝通拿捏分寸、談判桌上守住底線又創造空間，這些都不會寫在教科書裡，卻是外交部最寶貴的內功；透過口述歷史，把前輩的經驗整理成可傳承的知識，就能讓後輩們少走冤枉路，讓台灣外交之路走得更加穩健。

林佳龍說明，第三則是展現政府對歷史的透明度，以及對人民負責的態度。很多外交事件在檯面上往往只看到結果，可能是協議或新聞稿，但在背後其實是無數的人多方奔走、反覆協調累積的成果，同時也要面對各種現實限制、牽涉多方考量，難免有不得不做的取捨。把重大決策背景、限制與取捨交代清楚，不僅能幫助社會更完整地理解，也是民主治理的典範，讓公共討論建立在更全面的事實基礎上，未來台灣在面對外部壓力時，也就能更團結、更有韌性。

林佳龍強調，歷史是國家根基，感謝國史館動用最專業的編纂團隊，將卸任部長實務經驗化為文字和紀錄，也期許接下來能有更多部長、大使參與這項計畫，讓台灣的外交史能更完整。他也想向在座同意受訪的卸任部長，致上最誠摯的敬意，「外交工作是沒有硝煙的戰場，也是國家對外守護尊嚴與利益的最前線，如今台灣仍能立足於世界，無一不是建立在前輩多年來累積的外交智慧與實踐經驗上，再次謝謝各位前輩們同意傾囊相授，分享畢生珍貴的外交經驗。」

