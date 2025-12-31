國史館：蔣介石日記「免費線上看」 蔣經國超愛1飲料每天喝2瓶

即時中心／徐子為報導



國史館今（31）天表示，「蔣介石日記」自明天（1月1日）起免費線上閱覽及下載；「蔣經國日記」則因影像圖檔的著作權尚在保護期間，仍須到國史館台北閱覽室閱覽抄錄。國史館還透露，蔣經國有個難以割捨的小愛好「汽水」，他的日記曾記述「近來喜飲『黑松』牌汽水，每日要飲兩瓶」。





國史館今指出，因應「蔣介石日記」著作財產權明天屆滿，基於秉持開放、透明與專業原則，完成整編數位化「蔣介石日記」影像圖檔，明天可於國史館檔案史料文物查詢系統免費線上閱覽及下載。



國史館表示，公開的第8批兩蔣日記數位檔，記錄蔣介石日記中的戰後台灣（1946-1948），例如二二八事件，蔣在日記中稱之為「台灣事變」或「台灣暴動」，蔣對行政長官陳儀的處理方式極為不滿，指責其「不事先預防又不實報，及至事態燎原乃始求援」，並下令「派海陸軍赴台增援兵力」。



蔣經國日記則記錄二戰後、美蘇冷戰對峙的台灣（1952-1954年），包含1954年9月3日記載「金門發生砲戰」，「匪軍已開始向金門攻擊」（9月6日），「五日子夜，匪偵察機一架飛至台北上空照相，我方以高射砲射擊之，此為匪機第一次進入我台灣之上空」（9月7日）。



國史館還透露，蔣經國有個難以割捨的小愛好「汽水」，他的日記曾記述「近來喜飲『黑松』牌汽水，每日要飲兩瓶」；「出外遊覽之時，父親（蔣中正）每飲可口可樂汽水時，自己飲了一半後，將其餘一半留給我喝，如此體貼終身難忘。」

蔣介石幼年家庭情狀及童蒙時事。（圖／國史館）









