國合會人道援助計畫 烏克蘭人溫馨感謝台灣

台灣幫助戰火下的烏克蘭，且持續了解需求，「國際合作發展基金會」人道援助處組長吳靜怡表示，她曾在一年內三度前往烏克蘭，推動台灣的人道援助計畫，感受到許多溫暖力量，當地市議會代表曾對她說，感謝台灣，烏克蘭的重建希望就在台灣幫助的這群孩子身上。

為了深入了解在烏克蘭執行人道援助計畫的情形，國合會人道援助處組長吳靜怡在2024年9月至2025年7月間，三度到烏克蘭。她說，國合會在當地執行多項計畫，包括提供小額資金協助婦女創業。

吳靜怡回想，在一場商業計畫發表會上，她致詞提到，希望有機會能將烏克蘭美麗的傳統刺繡服飾「維什萬卡」帶回台灣，沒想到，有一位受助婦女聽到後，隔天跑去找她，真的送給她一件「維什萬卡」，並對她說，因為國合會幫助她們實現夢想，所以她們也想要幫她實現願望。

她說，當時在基輔的期間，實實在在感受到戰爭的情況，親身經歷無人機與炸彈轟炸的夜晚，隔日，整座城市瀰漫很濃重的煙硝味，真切體會什麼是「戰爭的味道」；而且，那時在街頭，隨處可見紀念陣亡士兵的「英雄碑」，還多是年輕的臉孔，讓人非常感慨。

吳靜怡指出，國合會在烏克蘭也為兒少及家庭進行心理健康及心理社會支持計畫，她提到，圖斯卡域(Truskavets)市議會代表曾給她一個深深的擁抱，感謝台灣給他們重建的力量。吳靜怡：『(原音)最後離開的時候，他就是給我一個擁抱，然後跟我講說謝謝我們，因為他就說我們這個國家很需要重建，然後我們國家的未來就在這些兒童上。』

除了到烏克蘭，吳靜怡還到過土耳其、烏干達、約旦等地，國合會表示，國合會YouTube頻道的自製節目「Team Taiwan闖世界」，這個月就邀請吳靜怡分享到各國執行人道援助工作的心路歷程與收穫，觀眾也能從中了解台灣對烏克蘭等國的援助成果。