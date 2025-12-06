國合會出席澳亞援助會議 分享行星健康跨域成果

（中央社記者吳書緯台北6日電）國合會今天表示，5日出席在澳洲國立大學舉行的「2025澳亞援助會議」（Australasian Aid Conference, AAC），以包括巴拉圭、帛琉、吐瓦魯等國案例，分享台灣以「行星健康」（Planetary Health）為核心的跨域援助成果。

財團法人國際合作發展基金會下午發布新聞稿指出，國合會由研究發展考核處處長曾筠凊率團，分享台灣以「行星健康」為核心的跨域援助成果，行星健康強調人類福祉與自然生態系統息息相關，特別是在太平洋島國易受氣候變遷、糧食依賴與健康體系脆弱性等因素影響，使得社會更容易受到全球變化的衝擊，此為國合會第6度出席此項會議。

廣告 廣告

國合會於會議分享巴拉圭、帛琉與吐瓦魯3項代表性研究，展示台灣如何以治理、系統與社區3個層面的跨域方法協助夥伴國提升健康韌性，巴拉圭的健康資訊系統（HIS）研究說明台灣協助友邦建構國家級健康資料治理基礎，提升醫療服務品質與政策決策效率。

國合會指出，帛琉的膳食多樣性研究則呈現透過學校營養教育與食農課程，可有效改善學童飲食行為並強化糧食體系永續性，而吐瓦魯「COMBAT營養行為調查計畫」研究結果顯示，家庭菜圃與肥胖風險呈現負相關、加工食品攝取與肥胖高度相關，同時也揭示降雨變化與飲食可近性之間的連動性，呼應行星健康對氣候與健康間關係的重視。

國合會表示，期待藉由此次分享台灣的「行星健康」合作模式，深化與澳洲及亞太國家的夥伴關係，並持續展現台灣作為可靠國際夥伴的價值，讓世界看見台灣的投入、專業與對國際社會的貢獻。（編輯：林克倫）1141206