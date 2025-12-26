國合會參與帛琉鮪魚日 鮪魚味噌湯大受歡迎

（中央社記者吳書緯台北26日電）國合會今天推出新一集「Team Taiwan 挺世界」影片，呈現國合會駐帛琉技術團參與帛琉漁業局主辦「鮪魚日」，以在地食材結合日式風味推出鮪魚味噌湯，推廣健康飲食觀念，深受當地民眾喜愛。

財團法人國際合作發展基金會發布新聞稿指出，第11集「Team Taiwan 挺世界」自製短片，以帛琉一年一度的「鮪魚日」（Tuna Day）為主題，呈現國合會駐帛琉技術團連續第二年受邀參與，共同打造社區交流與推廣健康飲食觀念的重要平台。

國合會說，「鮪魚日」由帛琉漁業局主辦，結合飲食文化、營養知識與社區互動，不僅展現帛琉豐富的海洋資源，也提升民眾對鮪魚營養價值的認識。國合會駐帛琉技術團特別設置攤位，以在地食材結合日式風味，推出「鮪魚味噌湯」，深受當地民眾喜愛，還有民眾主動詢問食譜，希望在家重現這道健康美味。

國合會駐帛琉技術團營養技師陳志穎表示，透過料理示範與現場品嘗，讓當地民眾更了解，相較於紅肉，鮪魚具有更優質的蛋白質、優良脂肪組成及豐富的營養價值，對健康有正面且長期的助益。許多帛琉民眾表示聽了解說之後，對生活飲食習慣很有幫助。

國合會副秘書長謝佩芬指出，駐帛琉技術團目前執行的「強化蔬果增產促進營養均衡計畫」，提升在地蔬果供應，也透過多場社區營養推廣活動，逐步培養當地健康飲食習慣，期盼未來持續與帛琉漁業局合作，讓營養教育更貼近民眾日常，並將「鮪魚日」活動打造為推動飲食文化轉型的重要平台，使這份來自海洋的營養寶藏，成為當地家庭餐桌上的日常選擇。（編輯：萬淑彰）1141226