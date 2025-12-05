國合會婦女賦權計畫 打造聖克里斯多福社會韌性

（中央社記者吳書緯台北5日電）國合會駐聖克里斯多福及尼維斯技術團，與克國社會發展暨性別事務部共同執行的「婦女賦權計畫」日前舉行結案典禮。駐克國大使陶令文表示，結案典禮象徵台克兩國在提升經濟福祉、人才培育與社會韌性的合作向前邁進。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞稿指出，國合會駐聖克里斯多福及尼維斯技術團與克國社會發展暨性別事務部共同執行的「婦女賦權計畫」（Women’s Employment, Entrepreneurship and Financial Inclusion, WEEFI），於11月29日舉行結案典禮，結束為期5年的合作計畫。

國合會指出，克國外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼維斯島副行政首長伊弗林（Eric Evelyn）、尼維斯性別事務部長妮絲貝（Jahnel Nisbett）、尼維斯勞動部長布蘭德（Spencer Brand）等人出席結案典禮，肯定台克在技職合作與婦女賦權領域的重要成果。

典禮中除播放計畫成果影片外，並由計畫學員親手製作紀念品致贈與會貴賓，象徵她們透過技能培訓與創業輔導過程中所累積的自信、創意與成長。

陶令文致詞時感謝克國政府與性別事務部、教育單位及尼維斯行政機構的全力合作，也肯定相關機構及講師們的投入，並表示WEEFI計畫結案典禮是學員職涯新旅程的起點，象徵台克兩國在提升經濟福祉、人才培育與社會韌性的合作向前邁進。

國合會技術團計畫經理詹若謙在典禮中表示，計畫自2021年啟動，適逢疫情衝擊，克國許多婦女面臨收入中斷、家庭壓力倍增等挑戰，台灣與克國政府因此攜手協助婦女重建生活，逐步恢復經濟能力與自我肯定。計畫第一階段已有超過250名婦女參與技職訓練、60件創業提案獲得輔導；第二階段更將服務對象擴大至青年與男性，整合技術訓練、實習與創業支持。

國合會副秘書長謝佩芬指出，WEEFI計畫象徵台灣在推動「女性經濟賦權」與「社會韌性」合作上的重要進展，不僅協助婦女增加收入，也提升家庭面對經濟衝擊與生活挑戰時的應變能力，肯定技術團多年扎根社區的努力，使技能培訓、創業支持與家庭照顧資源得以結合，真正落實「提升生活、翻轉人生」的價值。（編輯：翟思嘉）1141205