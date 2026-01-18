國合會海外志工團招募開跑 2/23截止

（中央社記者楊堯茹台北18日電）國合會2026年海外服務工作團志工招募開跑，今年第一梯次長期志工預計招募39人，專案志工則是13人，將派往中南美洲、非洲、南太以及中亞多國，即日起到2月23日起開放報名。

國合會海外服務工作團自1996年起開辦，迄今已派遣932人次到48國服務，為台灣援外工作重要人力，尤其2005年後出生役男不再開放外交替代役申請，海外志工團更有其必要性。

海外志工協助推動多項人道援助計畫，國合會人道援助處組長吳靜怡曾參與印尼和土耳其震後重建、菲律賓風災援助以及宏都拉斯災害管理計畫等第一線工作，見證當地生活改變，她在網路節目「Team Taiwan 闖世界」透露，人道援助是並肩同行的陪伴，「你不是一道光，而是與大家一起去尋找光的方向。」

根據國合會發布簡章，今年第一梯次長期志工派遣國家為巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、馬紹爾群島、帛琉、泰國，期程為1年，於5月起陸續赴任。

專案志工則將派往吉爾吉斯、烏干達、肯亞、印尼、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、史瓦帝尼、索馬利蘭等國服務。期程則視需求而定，分別有半年、8個月以及1年期，預計5月中、下旬赴任。

獲選志工將提供服務前教育訓練、國內體檢、赴離任最直接航程經濟艙來回機票、生活津貼、海外醫療及急難救助保險等相關費用，另由海外合作單位提供住宿。

至於報名資格，具中華民國國籍年滿20歲以上、不超過65歲，具備國內外大專畢業或具5年以上相關工作經驗者即可報名，在學者於派遣前取得畢業證書即可，而男性需役畢或免役，專業資格詳見簡章，報名請見：https://web.icdf.org.tw/ICDF_VOLUNTEERS/PubVT。（編輯：蘇志宗）1150118