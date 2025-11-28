國合會舉行國際開發援助現場論壇 聚焦智慧農業發展

（中央社記者吳書緯台北28日電）國合會今天舉行第3屆「國際開發援助現場論壇」，聚焦AI驅動的永續農業、生產韌性、農業價值鏈轉型與國際合作等議題。國合會副秘書長謝佩芬表示，智慧農業不僅是農業科技升級，更是全球治理與人類永續生存的共同課題。

國際合作發展基金會發布新聞稿指出，論壇除安排專題演講外，並進行「全球智慧農業新趨勢」、「從田間到市場：台灣智慧農業國際合作經驗」場次。

外交部主秘甄國清致詞時指出，面對氣候變遷、糧食安全壓力與農村勞動力減少等全球挑戰，智慧農業已成為推動永續糧食系統的關鍵力量。

甄國清說，國合會在友邦及友好國家推動的智慧農業示範區，透過技術、制度與人才並行的策略，以夥伴共創的方式回應在地需求，展現台灣在國際合作中促進永續農業發展的實質成果。

國合會表示，論壇專題演講由旅台國際學人、菲律賓大學迪里曼校區政治學系教授布朗柯（Dennis V. Blanco）主講，他談到全球智慧農業的發展已從技術導向走向治理導向，真正的永續農業不只是導入AI或感測器，而是強化政策能力、制度創新與跨部門協作。

布朗柯以國合會在菲律賓推動的示範農場為例指出，其在智能栽培、數據管理與在地人才培育上的成效，是值得他國借鏡的永續模式。

謝佩芬指出，智慧農業不僅是農業科技升級，更是全球治理與人類永續生存的共同課題，為落實外交部長林佳龍在「榮邦計畫」中提出的合作精神，國合會強調援外已從單向技術輸出，轉向以「共同規劃、共同建置、共同成果」為核心的夥伴模式，論壇來自國內外、產官學研的多元觀點，為台灣援外工作帶入更多符合國際趨勢的創新想法。（編輯：謝佳珍）1141128