國合會見習日記 林佳龍：最有溫度的外交現場

財團法人國際合作發展基金會(國合會)校園大使前往太平洋友邦馬紹爾群島見習的影片「我的國合會見習日記」已正式上線，外交部長林佳龍特別在社群平台發文分享，邀請大家一起觀賞並了解國際合作發展援助的意義與成果，那是一個最真實也最有溫度的外交現場。



國合會與政大在2024年開始合作「校園大使海外見習計畫」，第一屆校園大使前往非洲友邦史瓦帝尼技術團見習，今年第二屆的見習地則是馬紹爾群島，國合會同樣發表了「我的國合會見習日記」系列影片，去年底已在YouTube「TaiwanICDF國合會」頻道上線。國合會駐馬紹爾技術團團長呂育銘說：『(影片原音)希望台灣的青年朋友們、青年學子們之後可以對國合會的國際合作方面有更深刻的認識。』

外交部長林佳龍在臉書發文表示，馬紹爾由多座珊瑚環礁組成，土壤貧瘠、耕作不易，新鮮蔬菜與肉品多仰賴進口，因此民眾的飲食型態容易偏向高糖、高熱量的加工食品，進而導致健康風險隨之增加，而國合會秉持「不只是吃得飽，更要吃得健康」理念，長期派駐技術團推廣健康飲食，透過建置農業生產示範場域，傳授蔬菜培育到畜牧飼養的技術。

林佳龍大力推薦「我的國合會見習日記」，邀請各界跟著青年學子的步伐，走進學校營養午餐的中央廚房，看看國合會如何協助當地孩子吃得更健康、營養更均衡，同時也能認識來自台灣的英語、環保志工，如何在馬紹爾群島發揮所長、投入社區，用行動為自己與友邦一起加分。

國合會副祕書長謝佩芬表示，「我的國合會見習日記-馬紹爾群島篇」呈現青年透過實地參與逐步理解國際援助的內涵，不僅展現國合會在技術合作上的專業成果，也體現林佳龍提倡「人人都是外交官」精神，年輕學子在見習過程中所建立的人際連結，正是台灣長期深耕國際夥伴關係的重要基礎。