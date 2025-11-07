國合會駐帛琉技術團專家 暢談援外人生與水產專業

（中央社記者吳書緯台北7日電）財團法人國際合作發展基金會表示，自製節目「Team Taiwan 闖世界」第13集今天上線，本集邀請國合會駐帛琉技術團水產專家謝博淵，分享從赴吉里巴斯服外交替代役，以及派駐友邦國家的經歷，暢談援外人生、文化碰撞與水產專業的點滴。

國合會表示，謝博淵在節目上與主持人、國合會副秘書長謝佩芬對談，從赴吉里巴斯服外交替代役，到派駐瓜地馬拉、薩爾瓦多、尼加拉瓜十年時光，再到目前派駐帛琉的經歷。

謝博淵目前在帛琉負責海參復育及虱目魚種魚培育，他細數從催生海參卵、與州警合作培育海參苗、箱網、放流，甚至對當地小學生進行生態教育的工作日常，並介紹帛琉特有的「海參生魚片」，淋上醬油、雞湯粉與香菜，口感清爽有嚼勁，也介紹當地將配料塞入虱目魚腹內燒烤，有別於台灣的料理方式。

國合會提到，謝博淵在節目中更成為「永續觀光」的宣傳大使，由於帛琉素有「上帝的水族箱」之稱，當地禁止使用含有危害珊瑚成分的防曬產品；他也笑稱，自己已習慣當地的烈日，幾乎成為帛琉人了；當被問到下一個理想派駐國時，他熱血回答「戰士沒有選擇戰場的權利」，也讓主持人謝佩芬驚呼駐外生涯也太悲壯。（編輯：蘇龍麒）1141107