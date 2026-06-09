國合會、愛沙尼亞國際發展中心簽署MOU 推動民主韌性

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記者吳典叡／綜合報導

財團法人國際合作發展基金會與愛沙尼亞政府開發援助專責機構「愛沙尼亞國際發展中心」於本月8日正式簽署合作備忘錄，國合會表示，雙方國際發展合作領域邁向制度化、長期化里程碑，未來合作方向聚焦民主韌性、數位轉型以及政策對話等。

國合會指出，在我國駐拉脫維亞代表處積極協助下，該基金會與愛沙尼亞國際發展中心（ESTDEV）建立合作關係，雙方正式簽署中長期合作備忘錄，象徵臺灣與愛沙尼亞在國際發展合作領域邁向制度化、長期化的新里程碑。

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國合會表示，此次合作備忘錄在駐拉脫維亞代表處大使陳文儀及愛沙尼亞國會友臺小組主席裴克多的見證下，由國合會秘書長黃玉霖與ESTDEV執行長Andrea Kivi於愛沙尼亞國會簽署，雙方將以國際發展援助為核心，聚焦民主治理、數位與社會發展、能力建構及國際交流等重要領域，共同展現民主夥伴攜手促進全球永續發展與提升社會韌性的堅定承諾。

國合會說，未來雙方將結合各自優勢，推動「強化民主治理及公共制度能力建構，協助夥伴國提升政策規劃與治理效能」、「促進數位轉型與科技創新應用，推動包容且永續的發展模式」、「於東歐、非洲及其他夥伴國探索協同合作機會，發揮資源整合與互補效益」、「建立知識共享與政策對話機制，深化專業交流與人才培育」等四大合作方向。

國合會表示，此次與ESTDEV建立合作關係，不僅彰顯臺灣與理念相近國家在民主價值與國際發展議題上的高度契合，也進一步拓展臺灣參與全球發展合作的國際網絡。

國合會與愛沙尼亞國際發展中心簽署合作備忘錄，攜手推動民主韌性、數位轉型與國際發展合作。（國合會提供）