國名寫「中華民國」也不行？高中生遭扣分 校方緊急回應爭議

（記者張芸瑄／綜合報導）高雄一名高中生日前在社群平台 Threads 上公開一張公民科考卷，抱怨「答案寫自己國家的本名，卻還是被扣分」，貼文中可見，他將題目中的「台灣」填為「中華民國」，因而遭紅筆圈起，引發大批網友討論。對此，校方昨（2日）回應，該題原要求依題組資料作答，經科內討論後，仍決定給予學生該題分數，但提醒未來答題須依試題規範填寫。

學生貼出的試卷為第二次定期評量的公民科題組題。題目列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國等六個國家，並提供「美元匯率」與「購買力平價（PPP）」換算後的 GDP 數據，要求學生根據圖表回答相關經濟指標分析題。

該生因將題目列示的「台灣」填寫成「中華民國」，被閱卷老師依標準答案圈起扣分。貼文曝光後，網路意見分歧；有網友認為「題目寫台灣就要答台灣，與政治立場無關」、「題目沒有出現中華民國，作答必須與題組一致」；但也有人力挺學生：「中華民國才是國名」、「老師太超過」。

對於外界討論，校方表示，該題測驗學生是否理解 GDP 指標及圖表判讀能力，題組已明確列出國家名稱，因此應依表格資訊作答。閱卷老師初步依標準答案判定扣分，但因考量評分一致性與公平性，已於 12 月 1 日召開科內會議進行討論。

校方指出，科內老師認為學生作答雖未完全依題組規範，但其答案本質不影響 GDP 概念理解，因此決議給分。閱卷老師已於 12 月 2 日在系統中修正成績，並預計 12 月 3 日向全班說明評分標準。

不過校方也強調，未來會持續提醒學生，答題務必依照題幹指示及表格資訊填寫，以免影響自身權益。