國哥殺青了！顏正國「電影式告別」靈堂成片場 百名影人白衣送英雄
資深演員顏正國上月7日因肺腺癌病逝，享年50歲，告別式今（8）日於板橋殯儀館舉行。顔正國歲就開始拍電影，因此告別式也設計成「顔正國的殺青宴」形式，靈堂外擺放了一台電影攝影機，以及他欲揮拳出擊的帥照，告別式流程則安排了電影主題曲live演唱、顏正國影視作品、生前模樣等動態影片及影壇前、後輩、友人的致詞，非常符合他幾乎一生都作為一個「電影人」的身分。
以白色鮮花佈置的靈堂流露著莊嚴氣氛，禮生穿的也是典雅的西式白禮服長裙；家屬為顔正國挑的遺照是一張他戴著鴨舌帽，露出輕鬆微笑的照片，雖然顏正國曾經年少輕狂，鑄下大錯，但他洗心革面後找回善良，瀟灑純真的笑容也映照了後半生的自己。
曾在監獄中教導顔正國書法的老師周良敦，在致詞時回憶起顏正國從不會寫字、只會寫自己的名字，而且氣質神情就像電影裡的狠勁，顔正國認真練字，臉上的表情逐漸變得善良純真，到後來能夠拿下書法比賽全國第二名，「你說他目不識丁嗎？只要他尊重你，他就努力給你看！」
特別疼愛顔正國的周良敦表示 ：「我告訴他，書法不只學寫書法，也要改變人品，人品好大家會尊重你。」他知道顏正國過世，馬上想到4個字「情義重天」，因為任何朋友都能感受到 ；而現場逾百名的工作人員就穿著正面印著顏正國的名字，背後是「情義重天」的白T在靈堂外接待。
黃尚禾除了曾主演顔正國執導的《角頭：王者再起》，也是他最後一部導演作品《少年吔》的男主角，情分特別不同，之前設置靈堂期間就與太太李千娜天天到來協助。他致詞時淚流滿面，講到最後幾近泣不成聲。
黃尚禾感激顔正國教會他表演以外的事，「他從不在乎我演得好不好、精不精彩，只在乎我有沒有活得誠懇踏實。」看見顔正國的為人處事，「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」黃尚禾致詞時淚流滿面，講到最後幾近泣不成聲。李千娜在台下也是淚流不止。
金馬影后楊貴媚隨經紀公司前來，她說自己從小看顏正國長大，從對方小時候就開始合作，合作過太多次；她並透露「有請他（顏正國）媽媽要保重，沒想到他的小孩這麼小，請他小朋友加油，媽媽保重。」
曾邀請顔正國為電影«BIG»裡動畫配音的導演魏德聖，也現身告白式，他透露當初邀請顔正國配音，顔正國連酬勞都沒問就一口答應，且當初顔正國也進了他的«臺灣三部曲»劇組一個月，還為此學習西班牙語、日語、葡萄牙語及荷蘭語，十分認真。魏德聖還表示，與顔正國最後一次見面還是致詞時«BIG»的首映會，對方全家都來力挺該片；對於顔正國生病，魏德聖並不知情，直到噩耗傳出，他還不敢相信，一度以為是假新聞。
李興文神情嚴肅步出靈堂，面對媒體提問，他僅簡單表示「他（顔正國）的離開很多人不捨，希望他一路好走，往生極樂。」
告別式從上午10點開始，顏正國在圈中人緣甚佳，來弔祭的親友預估超過百人；由於遺孀不願顏正國的遺容曝光，因此在上個月已入殮，在告別式結束後隨即發引火化。
更多鏡週刊報導
《少年吔，安啦！》慈善場歌聲伴淚光 影人摯友感性送行顏正國
顏正國肺腺癌病逝 陳美鳳嘆：還很年輕
《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞
更多熱門影音：
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
其他人也在看
直擊／顏正國最後一場戲！高捷現身送別 黃尚禾哭喊：國哥殺青了
高捷難過表示：「萬般不捨，千言一句，化為一句阿彌陀佛，迴向給阿國，願阿國在他方世界，可以繼續揮灑，做個自在的好小子。」朱延平導演也感慨，顏正國浪子回頭金不換，是演而優則導最好的範例。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大
直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大EBC東森娛樂 ・ 1 天前
顏正國人生殺青 高捷率《角頭》送行
導演兼演員的顏正國上個月7日因肺腺癌離世，享年50歲，家屬8日上午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式「顏正國殺青宴」，現場約百名親友、工作人員到場，四周以白色鮮花布置並設置他的人形立牌。到場的星友包括金馬執委會主席李屏賓、導演魏德聖、音效大師杜篤之以及演員高捷、喜翔、楊貴媚、李興文、黃騰浩、黃尚禾、李千娜等送他最後一程。中時新聞網 ・ 13 小時前
直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見
直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見EBC東森娛樂 ・ 1 天前
要普發1萬了！蔡阿嘎點名蘿拉「欠錢還錢」：不要再唬爛沒錢了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導普發1萬元開放登記後，全台熱議領錢話題，YouTuber蔡阿嘎昨（7）日在社群平台幽默分享他與ChatGPT的對話內容。蔡阿嘎也在留...FTNN新聞網 ・ 1 天前
影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警
金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
葛萊美獎入圍名單出爐！ ROSÉ神曲〈APT.〉大戰《獵魔女團》〈Golden〉搶年度歌曲
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今日（8日）凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）以9項提名的亮眼成績成為本屆最大贏家。流行天后女神卡卡（Lady Gaga）以7項入圍緊追在後居次，而拉丁天王Bad Bunny、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）以及R&B才子Leon Thomas則同獲6項提名位居第三。鏡報 ・ 1 天前
手滑出極樂私生活！男星社群曬「女性XX價目表」手寫信道歉了
手滑出極樂私生活！男星社群曬「女性XX價目表」手寫信道歉了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
樂天女孩穎樂送「實戰球衣」寵粉！ 河智媛穿大U領戲水照曝光
樂天女孩「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」一上架就掀起搶購熱潮，銷量榜上目前由人氣成員若潼穩居冠軍，緊追其後的則是穎樂與韓籍成員河智媛。女孩們也為感謝粉絲支持，祭出「特別福利」。其中，穎樂特別準備美國行的「實戰球衣」、簽名桌曆及私藏拍立得，送給首位購買50本桌曆的鐵粉，誠意滿滿。中天新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式如片場謝幕 「人生殺青宴」白色主題百人送別
「好小子」顏正國10月7日因肺腺癌於亞東醫院病逝，享年50歲。告別式今（8日）在新北市殯儀館景福廳舉行，以「顏正國導演殺青宴」為名，將靈堂布置成拍片片廠。靈堂以白色為主題，布滿白色花海，禮生也穿著白色禮服，並播放顏正國的生平影片與書法字跡，訴說顏正國「謝幕，不散場的人生」。鏡報 ・ 1 天前
直擊／慟別顏正國 鋼鐵爸喊話「來生再當兄弟」 靈堂允諾：照顧你妻小到我走
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，與他情如兄弟的緯來新聞網 ・ 1 天前
顏正國殺青宴！鋼鐵爸「情義重天」 褚明仁嘆：每分秒都活得精彩
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行，以白色鮮花佈置，花牆上大大寫上「顏正國殺青宴」，現場有將近百位工作人員來到現場協助，衣服上寫著「情義重天」、「堅持做對的事」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中梨山幸福巴士3小時直達市區 (圖)
台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。家住環山部落以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹（中）也是巴士常客、右為梨山幸福巴士駕駛賴宇威。中央社 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「人生殺青」 百人穿白T「情義重天」送別
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 1 天前
男星「擠母乳整晚沒睡」 爆料老婆的醫生「算錯預產期」
由臺港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦，廣受好評的第三屆「好友港節」今（8日）於華山文創園區熱鬧登場，擔任本次活動大使的曾寶儀、活動總召集港仔張啟樂將驚喜現身開幕式與臺港澳粉絲同樂，一起度過最「港」動的周末午後時光。鏡報 ・ 1 天前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文批綠扭曲歷史
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香芋銅鑼庄產業文化活動 熱鬧登場
苗栗縣銅鑼鄉公所八日在中平集會所舉辦二○二五香芋銅鑼庄產業文化活動，規劃市集攤位、芋頭蛋塔DIY、拔芋頭、創意香芋料理秀，並推出深度小旅行，吸引許多民眾前來參加，苗栗縣政府秘書長陳斌山歡迎全國遊客踴躍參與，到銅鑼鄉一日遊，品嚐、採購芋頭，體驗客庄風情。八日上午開幕式先由社區「千歲團」太鼓隊帶來表演，老人家們精神抖擻地跟著歌曲擊鼓，獲得滿堂彩。苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣議員黃芳椿、羅貴星、造橋鄉長徐連斌、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、銅鑼鄉公所秘書賴文良、代表會主席林九炲、副主席賴碧雲、多位代表、村長、鄉農會理事長葉東維等人一起拔起芋頭為活動揭幕。苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，感謝銅鑼鄉長及公所團隊長期對縣政府的支持，銅鑼鄉芋頭很有名，品質好，歡迎大家多多購買當季新鮮的芋頭 ...台灣新生報 ・ 1 天前
楊謹華《看看你有多愛我》迎綁架高潮！ 「親手關媽進浴缸」直呼拍起來很爽
《看看你有多愛我》本週劇情進入白熱化，「網紅媽媽」楊謹華與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親！談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣...CTWANT ・ 1 天前
顏正國「人生殺青宴」百人送行 楊貴媚心疼孩子還小 李千娜不捨淚崩
影后楊貴媚今低調現身會場，從小看著顏正國長大也多次合作的她，雙手合十表示有請顏正國的媽媽要多保重，也沒想到他的小孩還這麼小，希望小朋友自己也要加油。而黃尚禾、李千娜夫妻今出席告別式，由於顏正國是他們夫妻的媒人，自然有過人的感情，不但連續多日前往靈堂悼念，...CTWANT ・ 1 天前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 1 小時前