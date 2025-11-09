國哥殺青了！顏正國「電影式告別」靈堂成片場 百名影人白衣送英雄

告別式設計成「顏正國的殺青宴」，靈堂外擺了一架巨大的電影攝影機，搭配背後牆上。

資深演員顏正國上月7日因肺腺癌病逝，享年50歲，告別式今（8）日於板橋殯儀館舉行。顔正國歲就開始拍電影，因此告別式也設計成「顔正國的殺青宴」形式，靈堂外擺放了一台電影攝影機，以及他欲揮拳出擊的帥照，告別式流程則安排了電影主題曲live演唱、顏正國影視作品、生前模樣等動態影片及影壇前、後輩、友人的致詞，非常符合他幾乎一生都作為一個「電影人」的身分。

高捷與金馬主席李屏賓都是看著顏正國長大的長輩，雖然長輩不送晚輩，但2人還是到了靈堂。

以白色鮮花佈置的靈堂流露著莊嚴氣氛，禮生穿的也是典雅的西式白禮服長裙；家屬為顔正國挑的遺照是一張他戴著鴨舌帽，露出輕鬆微笑的照片，雖然顏正國曾經年少輕狂，鑄下大錯，但他洗心革面後找回善良，瀟灑純真的笑容也映照了後半生的自己。

禮生穿上白禮服長裙，與一般告別式有很大不同。

曾在監獄中教導顔正國書法的老師周良敦，在致詞時回憶起顏正國從不會寫字、只會寫自己的名字，而且氣質神情就像電影裡的狠勁，顔正國認真練字，臉上的表情逐漸變得善良純真，到後來能夠拿下書法比賽全國第二名，「你說他目不識丁嗎？只要他尊重你，他就努力給你看！」

特別疼愛顔正國的周良敦表示 ：「我告訴他，書法不只學寫書法，也要改變人品，人品好大家會尊重你。」他知道顏正國過世，馬上想到4個字「情義重天」，因為任何朋友都能感受到 ；而現場逾百名的工作人員就穿著正面印著顏正國的名字，背後是「情義重天」的白T在靈堂外接待。

工作人員集體穿上背後印有「情義重天」T恤，代表顏正國的人生。

黃尚禾除了曾主演顔正國執導的《角頭：王者再起》，也是他最後一部導演作品《少年吔》的男主角，情分特別不同，之前設置靈堂期間就與太太李千娜天天到來協助。他致詞時淚流滿面，講到最後幾近泣不成聲。

《角頭》系列作監製之一的張文旗代表《角頭》IP來為這位執導了《角頭2》的導演致意。

黃尚禾感激顔正國教會他表演以外的事，「他從不在乎我演得好不好、精不精彩，只在乎我有沒有活得誠懇踏實。」看見顔正國的為人處事，「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」黃尚禾致詞時淚流滿面，講到最後幾近泣不成聲。李千娜在台下也是淚流不止。

金馬影后楊貴媚隨經紀公司前來，她說自己從小看顏正國長大，從對方小時候就開始合作，合作過太多次；她並透露「有請他（顏正國）媽媽要保重，沒想到他的小孩這麼小，請他小朋友加油，媽媽保重。」

與顏正國小時候就開始合作的楊貴媚希望顏媽媽保重，子女加油。

曾邀請顔正國為電影«BIG»裡動畫配音的導演魏德聖，也現身告白式，他透露當初邀請顔正國配音，顔正國連酬勞都沒問就一口答應，且當初顔正國也進了他的«臺灣三部曲»劇組一個月，還為此學習西班牙語、日語、葡萄牙語及荷蘭語，十分認真。魏德聖還表示，與顔正國最後一次見面還是致詞時«BIG»的首映會，對方全家都來力挺該片；對於顔正國生病，魏德聖並不知情，直到噩耗傳出，他還不敢相信，一度以為是假新聞。

顏正國曾進組魏德聖的《臺灣三部曲》劇組，還特別去學了西班牙語等4種語言。

李興文神情嚴肅步出靈堂，面對媒體提問，他僅簡單表示「他（顔正國）的離開很多人不捨，希望他一路好走，往生極樂。」

李興文希望顏正國一路好走，往生極樂。

告別式從上午10點開始，顏正國在圈中人緣甚佳，來弔祭的親友預估超過百人；由於遺孀不願顏正國的遺容曝光，因此在上個月已入殮，在告別式結束後隨即發引火化。

