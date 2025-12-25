國圖南館工程開箱 黃偉哲：明年完工、打造南台灣知識新地標

國家聯合典藏中心建築外觀。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕位在台南新營的國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心(簡稱國圖南館)，建造經費高達57億元，此一重大文化教育建設工程進度如何？台南市長黃偉哲今天(25日)就職滿7週年，特別帶領市府團隊前往國圖南館視察工程推動情形。

黃偉哲表示，即將在2026年完工的國圖南館占地超過6000坪，未來不僅將成為全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標，象徵國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

廣告 廣告

黃偉哲、立委賴惠員和市府團隊進入國圖南館工地巡視，對樓地板面積超過5萬平方米的建築感到巨大，黃偉哲說，目前建造工程已有一定程度的進展，步步接近完工。除兩棟硬體建築物外，內部設計以及採用的新科技，更是令人耳目一新，像有全國最先進的以機器檢索藏書技術等。

黃偉哲指出，國圖南館服務對象不僅是大新營區，更可擴散至雲嘉南等地，可說是南台灣愛書人及學子的福音，市府將持續與國家圖書館密切合作，確保工程如期如質完成，讓這座南台灣的重要文化建設、知識寶庫能早日啟用、服務市民，值得拭目以待。

國圖館長王涵青為國圖南館工程導覽開箱，她說，國圖北館、南館定位將是「北人文、南科學」，國圖南館將設立聯合典藏中心，典藏容量可達1500萬冊以上，主要是提供生物科技、新興科技、台灣作家外文譯本和各國文學獎等圖書資源，也有全國數位資源保存中心、台灣兒童及青少年文學史料中心、圖書文獻保存及修復實驗中心、圖書資訊專業發展中心、圖書館服務創新育成中心，為圖書與資訊領域培育更多新世代人才，並有常設展文藝空間、展演廳、國際會議廳。

王涵青說，國圖南館硬體工程預定明年8月完工，內部工程和軟體還需時間準備才能啟用，國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，回應不同年齡與學習階段的閱讀與研究需求，讓知識真正走進市民生活，4大目標包括打造知識服務殿堂、提供完善典藏、圖書創新專業服務、文化教育，帶動知識經濟發展。

台南市副市長葉澤山表示，為配合國圖南館建設，市府同步推動多項周邊公共建設、停車場與交通改善措施，台南市圖總館也會與國圖南館攜手合作，形塑「城市即圖書館」的閱讀生活圈。

國家圖書館南部分館(右)、國家聯合典藏中心(左)兩大建築。(記者楊金城攝)

國家聯合典藏中心的高層書架十分壯觀，另有自動化書架。(記者楊金城攝)

台南市長黃偉哲視察國家聯合典藏中心高層書架，嘆為觀止。(記者楊金城攝)

國家圖書館館長王涵青為國圖南館工程導覽開箱。(記者楊金城攝)

國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心完工示意圖。(記者楊金城攝)

台南市長黃偉哲(右五)和副市長葉澤山(右一)等人視察國圖南館工程進度。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名

台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

