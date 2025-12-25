國圖南館明年完工 南市長視察

南市長黃偉哲、教育部副司長顏寶月等視察瞭解工程推動情形，期望工程早日完工。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、教育部副司長顏寶月等視察瞭解工程推動情形，期望工程早日完工。（記者李嘉祥攝）

位於臺南市新營區的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」即將於二零二六年完工，市長黃偉哲昨（二十五）日率市府團隊視察瞭解工程推動情形，教育部副司長顏寶月、立委及議員均出席；黃偉哲說，國圖南館步步接近完工，不僅是聖誕節禮物，也是他就職七週年的大禮。

黃偉哲市長表示，「國圖南館」佔地超過六千坪，是全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要知識樞紐，象徵國家級文化資源向地方深耕重要里程碑；兩棟硬體建築物內部設計採用新科技，因地理位置佳，服務對象可擴散至雲嘉南地區，市府會全力配合，讓這座南台灣的重要文化建設早日啟用。

葉澤山副市長說，國圖南館是溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設，市府配合工程同步推動周邊公共建設與交通改善措施，包括新闢八公尺寬聯外道路、整合停車空間及串聯溪北地區大眾運輸路線提升到館交通便利性，也解編及活化周邊市府用地，為未來公共服務預留更多彈性與可能。

國圖南館館長王涵青指出，國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，回應不同年齡與學習階段閱讀與研究需求，並肩負多項國家級任務，典藏容量可達一千五百萬冊以上，將成為台灣圖書典藏體系新核心；同時也規劃作為南台灣圖書資訊專業人才培訓基地，也會與臺南市立圖書館合作推動一站式圖書館閱讀服務，讓市民能更便利使用國家級與地方圖書資源，形塑「城市即圖書館」閱讀生活圈。