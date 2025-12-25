國圖南館預定明年八月竣工 可望打造南台灣知識新地標

國圖南館包括軟硬體最終耗資達五十七億元，預計明年八月竣工。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

台南市長黃偉哲廿五日上午協同立委賴惠員等人前往「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」（簡稱國圖南館）了解工程進度。他強調，國圖南館包括軟硬體最終耗資達五十七億元，預計明年八月竣工，未來不僅將成為全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標。

參與此次視察行程，包括教育部副司長顏寶月、國圖南館館長王涵青、副市長葉澤山、文化局長黃雅玲、都發局長林榮川、交通局長王銘德、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、陳秋宏。

台南市長黃偉（圖中）前往國圖南館了解工程進度。（記者翁聖權攝）

黃偉哲表示，國圖南館佔地超過六千坪，除圖書館及數位典藏中心兩棟硬體建築物外，內部採用全國最先進的以機器檢索藏書技術等新科技，服務對象可擴散至雲嘉南地區，是台南溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設。

他說，配合國圖南館完工，市府同步在新營地區推動多項周邊公共建設與交通改善措施，包括新闢八公尺寬聯外道路、整合周邊停車空間，並串聯溪北地區大眾運輸路線，全面提升到館的交通便利性；同時針對周邊市府用地進行解編與活化，為未來文化發展與公共服務預留更多彈性與可能。

國圖南館館長王涵青指出，國圖南館以「大圖小鎮」設計理念，將圖書館、展示空間、演講廳及典藏設施有機融合，形成一處兼具學習、文化與社區生活功能的開放式學習場域。國圖南館典藏容量可達一千五百萬冊以上，同時也規劃作為南台灣圖書資訊專業人才的培訓基地，為圖書與資訊領域培育更多新世代人才。