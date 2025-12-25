國圖南館 注入台南溪北新動能

台南縣市合併以來，溪北地區缺乏亮點建設，挨批被邊緣化，人口也直直落，國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心落腳新營，將於明年8月完工，台南市政府配合國圖南館也於周邊規畫產業專用區、新闢道路等，鄉親盼了多時迎來重大建設，期待能為溪北注入嶄新動能。

新營區是原台南縣治所在地，行政院於民國106年核定國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫，期許為大新營及溪北地區帶來發展榮景，不過，計畫核定後卻一度卡關，進度受阻，歷經16次流標，工程總經費追加到57億元，111年終於順利動工。

國圖南館是溪北地區近年規模最大、層級最高的文化建設，占地逾6000坪，將造福雲嘉南地區研究人才、大專院校師生，同時也增加多功能性空間、室內外展演空間。國圖南館館長王涵青指出，國圖南館典藏容量達1500萬冊以上，除了是台灣圖書典藏體系新核心，也規畫作為南台灣圖書資訊專業人才培訓基地。

台南市政府配合國圖南館建設，同步推動多項周邊公共建設與交通改善措施，包括新闢8公尺寬聯外道路、整合周邊停車空間，並串聯溪北地區大眾運輸路線，提升交通便利性，同時針對周邊市府用地進行解編與活化，為未來文化發展與公共服務預留更多彈性。

台南市長黃偉哲選在就職7周年當日視察這項重大建設時說，國圖南館不僅是全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要閱讀新地標，他舉永康總圖帶動周邊發展與建設為例，期許國圖南館也能帶動大新營發展。

市議員蔡育輝說，國圖南館預計帶來200個就業機會，聊勝於無，既然花大錢興建國圖南館，期盼未來多引進表演、活動，吸引外地人前來觀光甚至長住，但原本期待能有千人展演廳，卻僅規畫500席，較為可惜，至於這項建設能為地方帶來多大發展助力？他持保留態度。

市議員沈家鳳表示，當初鄉親得知要蓋圖書館，不乏質疑「對地方有什麼幫助？」但館方以「全齡閱讀博物館」為定位，回應地方疑慮，她認為，有助吸引長輩、小孩走進圖書館閱讀、休憩，加上未來連結周邊機器人產業聚落等，市府喊將引進4.6萬就業人口，「鄉親很期待這一天到來。」