國圖攜手北港朝天宮 六萬影幅史料線上公開

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】國家圖書館與北港朝天宮合作完成文獻數位化成果，相關資料已於今年1月正式上線，民眾無需親赴現場，即可透過網路查閱百年來的宮廟歷史與地方記憶，為臺灣文化資產保存寫下新頁。

此次公開的數位檔案數量龐大，內容橫跨清末、日治至戰後時期，從日常行政文書到重要修建工程紀錄一應俱全，清楚勾勒出北港朝天宮在地方社會中的角色變化，也反映出信仰活動與地方經濟、社會結構的互動關係。

國家圖書館指出，宮廟文獻向來是研究臺灣民間信仰的重要基礎，但多半散落於地方、保存條件不一，此次由宮廟主動提供完整典藏，並與國家級圖書館合作數位化，為學術界與公共典藏建立新的合作模式。

除線上資料庫外，國家圖書館館內同步規劃小型展覽，精選部分數位成果展示，讓民眾能近距離認識北港朝天宮的歷史文獻樣貌。地方文化工作者認為，這類跨域合作有助於提升地方文化能見度，也讓珍貴史料得以長久保存與活化運用。

隨著數位平台的啟用，相關文獻不再受限於地理位置，未來將成為研究臺灣宗教文化與地方史的重要基礎資料庫。（照片／北港朝天宮提供）