國圖與夏威夷大學馬諾亞分校 簽設臺灣漢學資源中心

圖1.夏威夷大學設置臺灣漢學資源中心啟用儀式嘉賓合影

國家圖書舘王涵青與夏威夷大學(UHM)圖書館Clem Guthro館長合影

國家圖書舘與夏威夷大學圖書館簽署兩協議

為了深化臺美學術交流，國家圖書館11月17日與美國夏威夷最具代表性之研究型大學—夏威夷大學馬諾亞分校（簡稱UHM）正式簽署合作協議，於總圖書館設立「臺灣漢學資源中心」（簡稱TRCCS），並簽署加入國圖建置的「中文古籍聯合目錄備忘錄」協議。這次合作，不僅將臺灣優質學術資源推向太平洋的樞紐，以及UHM中文古籍資源能夠與全世界共享，更象徵著兩館在圖書文化交流及學術研究領域的夥伴關係邁向新的里程碑。

UHM因獨特的地理位置，在全球研究中扮演著連通亞洲與太平洋樞紐的關鍵角色。國圖與UMH已有多年的國際出版品書刊交換基礎，此次設立TRCCS，乃進一步深化兩館合作。簽約儀式由國圖王涵青館長與UHM圖書館Clem Guthro館長共同簽署，這所學校也成為國圖全球海外資源據點第55個合作夥伴。

Guthro館長表示，UHM圖書館作為大學科學研究、教學和學習的重要夥伴，擁有世界一流的館藏，涵蓋夏威夷、大洋洲和太平洋島嶼，以及亞洲各國文獻，為學校師生和來自世界各地的研究人員提供支援。近年來UHM圖書館發起「圖書館寶藏倡議」（Library Treasures Initiative），致力於保存、數位化和推廣該館內橫跨夏威夷、太平洋及亞洲等區域的獨特館藏。TRCCS設立後將引進豐富的臺灣學術成果及數位資源，相信能為亞太區域研究，提供更充沛的研究量能。

王涵青館長在致詞特別強調，夏威夷與臺灣的地理條件相似，都位於環太平洋地緣中樞位置，匯聚豐富的多元文化。而且從1920年代開始，夏威夷大學也培養美國無數漢學研究學者，譬如將畢生藏書捐贈國圖的史丹佛大學Albert E. Dien丁愛博教授在1960-1961年就是在這裡開始教學生涯。而夏威夷大學學術出版漢學與東亞研究成果，也經常引領臺灣學術界認識世界前瞻性的人文研究風貌。因此，國圖未來也將持續為UHM提供優質學術資源，提升臺灣學術研究成果的國際能見度，為亞太乃至全球漢學研究與臺灣研究的發展挹注新動能。