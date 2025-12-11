國圖舉辦「再造知識循環」分享會 打造「智慧輔助館員」

系統成果展示與會者測試與交流

國圖團隊與合作團隊合影

國家圖書館今天(11日)舉辦「再造知識循環－編目主題詞推薦與智慧輔助館員新篇章」分享會，首度公開展示以館員專業作業為核心所打造的「智慧輔助館員」知識庫。此系統為國內首創、專為館員量身設計的智慧化平臺，象徵國家圖書館在推動行政數位轉型與專業知識傳承上的重要里程碑。

國家圖書館館長王涵青致詞時表示，館員的專業價值無可取代，科技的導入並非取代人，而是為了延伸與強化館員的專業能量。隨著資深館員逐步退休、業務多元且複雜，如何將長年累積的實務經驗與智慧轉化為可延續、可傳承的知識系統，已成為圖書館永續發展的關鍵課題。「智慧輔助館員」正是在此思維下誕生，透過AI技術將館員的專業判斷與經驗轉化為可搜尋、可學習、可應用的智慧知識體系，讓每位館員不僅能快速吸收知識，更能持續創造新知，形塑國圖獨特的「組織知識循環」。

「智慧輔助館員」由國圖與政治大學華人文化元宇宙研究中心陳志銘教授團隊合作，共同運用AI技術建構，具備三大核心功能，包括自然語言互動查詢，協助館員即時掌握政策規定、作業流程及常見業務問題解答。再者是知識圖譜視覺化，以圖像方式呈現館史與制度脈絡，協助同仁更深入理解國圖發展歷程。最後是智慧化檔案檢索，提供多條件篩選與文件摘要預覽，大幅提升行政知識查找的效率與精準度。