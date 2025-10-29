「國土保育環保犯罪」查緝專案 全國警逮近700人

警政署配合高檢署執行「加強查緝國土保育及環保犯罪專案」，加強查緝破壞國土及環保犯罪案件，期間共查獲166件、逮捕嫌犯690人，不法所得近5千萬元。

為有效遏止不法分子破壞國土及環保亂象，警政署配合高檢署自9月8日起至9月28日止，全國同步執行「加強查緝國土保育及環保犯罪專案」，要求各警察機關加強查緝破壞國土及環保犯罪案件，落實查扣犯罪工具及不法所得。

刑事局統計，專案期間總計查獲違反森林法案件24件、嫌犯85人，查估森林被害價值超過758萬元；另查獲違反廢棄物清理法案件142件、嫌犯615人，查扣不法所得新臺幣4167萬元。

其中保七總隊第四大隊及宜蘭縣警局刑警大隊偵三隊於本次專案查緝案件績效卓著，獲選為行政院公開表揚人員；另保七總隊第三大隊榮獲環境部核定頒發金環獎。

警政署呼籲，為維護國土永續發展避免自然環境遭人為破壞，將持續偵辦不肖業者任意傾倒廢棄物牟取暴利行為，並要求各單位積極查緝類似案件，守護國土保育及打擊環保犯罪。

