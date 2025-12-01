國土分區審議前夕 張麗善：農地不要階級化農1農2合併

內政部國土計畫審議委員會排定2日審議雲林縣國土功能分區圖，縣長張麗善率縣內各界提出「農地不要階級化」的訴求。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣國土功能分區圖草案已在去年12月31日呈報內政部審查，內政部國土計畫審議委員會排定在明(2)日開審議會，雲林縣府今天邀集各公所、農會與縣議會共同開記者會，共同呼籲「農地不要階級化」，即不要分農業發展區第1類(農1)及第2類(農2)，應合併為農業發展區，希望審議委員能聽到地方訴求，確保農民權益。

雲林縣國土功能分區圖第2階段2021年4月30日公布，農1劃設6萬839公頃、農2有2萬6641公頃，引起農民恐慌，縣府舉辦20場說明會及收到435件陳情意見，彙整意見後修改，其中農1減為1萬4293公頃，農2擴大為7萬2671公頃。

雲林縣長張麗善表示，特別犧牲要有特別補償，考量雲林農地條件、未來城鄉發展及產業發展需求，縣府研擬多項策略，提出因地制宜調整原則，但內政部國土審議會專案小組都沒有足夠的採納，因此縣府在明天審議會召開前表達地方訴求。

張麗善說，在與中央溝通時農業部的態度，認為農1、農2生產條件、資源補助都一樣，不用特別犧牲、特別補償，也不用主張農業權，既然如此，地方訴求不要農地階級化，不要再分農1、農2，兩者在糧食安全、農業永續都扮演重要角色，但劃設農1、農2土地價值已嚴重被剝削，影響農民權益，所以在審議會召開前一天大家聚在一起，齊聲呼籲「農地不要階級化」，農1、農2合併為同一分區，建議農地只要分平地農地、山坡地農地及鄉村聚落農地。

雲林縣議員李明哲表示，雲林有三多，農地多、老農多、農地使用限制多，國土計畫分區攸關要讓從事農業的人變「農奴」還是提升有精準技術的「農匠」，少子化情況下還匡列那麼多農地，保留優良農地是有必要，但不能要求我保存你享受，而是要大家共同負擔。

議員黃文祥也說，全國81萬公頃農地，全國22縣市，雲林就占逾10%8萬9000多公頃，這是不公平，希望中央能聽到地方的訴求，農地不要階級化。

雲林縣府呼籲農地不要階級化，農1農2應合併為同一分區。(記者黃淑莉攝)

