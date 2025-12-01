國土功能分區圖將審議 張麗善強烈訴求農地不要階級化

內政部將審議雲林縣國土功能分區圖，雲林縣長張麗善今偕同專家學者、地方民意代表、鄉鎮長、農會等表達「農地不要階級化」強烈訴求。（記者劉春生攝）

《國土計畫法》已於民國一零五年五月一日施行。但依據《國土計畫法》原訂時程，原本規劃在民國一一四年四月三十日完成「國土功能分區圖」並全面實施，但因部分縣市尚未完成送審，朝野立委都提案修法要求展延，立法院在二零二四年底三讀通過部分條文修正（特別是第四十五條），將「國土功能分區圖」的公告期限展延六年，延後至二零三一年前公告實施。

雲林縣國土功能分區圖（草案）已於一一三年十一月二十九日經雲林縣國土計畫審議會通過，並於一一三年十二月三十一日報內政部審查，期間已舉辦二十場公開展覽、二十場鄉鎮市國土計畫說明會等，縣府透過這些說明會傾聽地方的心聲，蒐集鄉親的意見，歷經十三次的專案小組會議，已於一一三年十二月三十一日將雲林縣國土功能分區圖（草案）呈報內政部審議。

隨內政部國土計畫審議委員會將於一一四年十二月二日(星期二)召開雲林縣國土功能分區圖審議會，雲林縣長張麗善今特別偕同縣政總顧問張清良、縣府秘書長曾元煌、地政處、農業處、城鄉處、民政處、新聞處團隊，並邀集專家學者、民意代表、鄉鎮長、農會總幹事齊聚一堂強烈表達「農地不要階級化」訴求。

張麗善縣長指出，雲林扮演農業大縣糧食安全重中之重角色，為充分保障雲林縣農民權益，縣府多次研議提報內政部審議的雲林縣國土計畫功能分區圖（草案），考量雲林縣農地條件、未來城鄉發展及產業發展的需求，不斷研擬多項策略，並提出因地制宜調整原則，為雲林縣民大多數就未來國土計畫殷殷期盼擘劃的藍圖，期待中央能予支持。

張麗善縣長指出，國土計畫攸關未來國家整體發展治理方向，農業發展地區更是牽動糧食安全、農業永續及農民權益。尤其雲林是台灣重要糧倉之一，基於土地使用現況、農業生產條件及農地政策，現行國土計畫將功能分區之農業發展地區劃設分為第一類（農一）及第二類（農二）實無合理性及必要性，故強烈呼籲農一及農二不能再分，應合併為同一分區(農業發展區)，訴求「農地不要階級化」，建議農地只要分平地農地、山坡地農地、鄉村聚落農地，較符合實際，也讓農業縣承擔糧倉之責的農民能感到安定、安心與安全。