國土生態保育有成 石虎再現阿里山

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義縣報導】目前全臺除了苗栗、臺中與南投有穩定的石虎族群外，近年在新竹、彰化、雲林、嘉義及臺南只有零星發現紀錄，而於今年11月初，農業部林業及自然保育署嘉義分署為推動阿里山鄉臺灣黑熊分布熱點監測，和嘉義縣鄒族獵人協會及國立屏東科技大學合作，以紅外線自動相機在阿里山鄉里佳部落周邊國有林地內驚喜拍攝到石虎，且發現位置海拔達1,752公尺，創嘉南地區最高海拔發現紀錄，這也是自107年嘉義縣中埔鄉及111年國道1號嘉義交流道紀錄後，石虎再次於嘉義現蹤，且是阿里山鄉自83年通報石虎紀錄後，睽違31年再次於阿里山現蹤。

石虎是典型里山動物，目前全臺僅苗栗、臺中與南投有穩定的族群（圖片由台灣石虎保育協會余建勳提供）

臺灣有超過六成的保育類野生動物棲息於國有林區之外，顯示國有森林保護良好，而石虎即是棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物，石虎由於棲地與人類生活範圍高度重疊，雖曾廣泛分布在臺灣西部地區，但因受土地開發、農藥及滅鼠藥的使用、路殺、遊蕩犬貓攻擊等眾多因素影響，列名瀕臨絕種保育類野生動物。

林業保育署推動國土綠網計畫，藉由建置空間藍圖與保育對策，串聯各類型棲地，讓石虎能順利繁育、遷移與擴大分布範圍（圖片來源：生物多樣性研究所）

林業保育署推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，藉由建置空間藍圖與保育對策，透過資源整合及跨域合作，串聯各類型生態棲地與生物多樣性熱點，讓石虎等里山物種能藉由各保育軸帶順利繁育、遷移與擴大分布範圍，兼顧保育及在地發展。

本次石虎發現紀錄位於曾文溪流域上游中海拔國有林地。

嘉義分署112年7月曾於臺南曾文溪下游高灘地發現石虎，顯示嘉南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」串聯棲地的重要性，證實河川是野生動物的重要活動廊道，國土生態綠網保育軸帶的建置確實有助於野生動物拓展活動範圍。

林業保育署嘉義分署頒獎感謝嘉義縣鄒族獵人協會長期投入野生動物科學監測。

本次石虎發現紀錄位於中海拔山區國有林地，位處曾文溪流域上游，此發現亦展現嘉義分署與鄒族部落、學術單位密切合作成果；嘉義分署表示將持續與相關單位及在地社區團體跨域合作，復育「曾文溪流域保育軸帶」棲地及監測各類指標物種，以友善生產、巡護棲地等方式促進國土生態綠網的棲地串聯。