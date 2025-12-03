國土生態綠網北四區食蛇龜與柴棺龜保育夥伴關係與棲地共好行動平臺

「國土生態綠網北四區暨關注物種保育行動平臺會議」，參與單位進行交流。（林保署宜蘭分署提供）

▲「國土生態綠網北四區暨關注物種保育行動平臺會議」，參與單位進行交流。（林保署宜蘭分署提供）

林業及自然保育署宜蘭分署為推動食蛇龜與柴棺龜保育工作，於今（三）日於新北市石碇區雲海國小永安分校辦理「國土生態綠網關注區（北四區）暨關注物種保育行動平臺會議」，邀集屏東科技大學陳添喜副教授、生物多樣性研究所蔡繼鋒助理研究員、國立政治大學社會責任辦公室、臺北翡翠水庫管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理分署、內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊、新北市政府農業局、新北市石碇區公所、新北市政府警察局新店分局、新北市石碇區永安里辦公處、新北市石碇區永安社區發展協會等相關單位共十二單位參與，就推動保育工作之現況及後續合作事項進行交流與討論。

此次會議與會單位分享在永安里及「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」推動保育作業情形，並針對巡護防護、反盜獵措施及生態服務給付推動方式，並依翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區保育計畫書，成立專案並針對機關分工等議題交換意見，透過整合資訊及凝聚跨域合作，協助掌握在地需求並強化保育行動量能。

宜蘭分署指出，石碇區永安里位於國土生態綠網北四區關注範圍，亦為一O二年公告設立之「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」 所在區域，區內及其周邊為食蛇龜、柴棺龜的重要活動棲地，但近年因極端氣候、人為開發及非法獵捕等因素，食蛇龜、柴棺龜的野生族群受到不同程度影響，因此宜蘭分署與永安社區推動社區林業計畫，持續執行巡護及棲地維護工作，守護食蛇龜和柴棺龜。

宜蘭分署表示，未來將持續透過跨域平臺與學研機構、管理單位及社區組織協力合作，強化巡護監測與環境維護相關作業，提升食蛇龜與柴棺龜之保育效益，並共同打造北四區更安全的野生動物棲息環境。

林業及自然保育署於一一二年十一月十四日將食蛇龜、柴棺龜等五種保育類野生動物納入生態服務給付標的後，宜蘭分署緊接著於永安里推動相關計畫。宜蘭分署表示，藉由生態給付提供「生態薪水」誘因，期盼鼓勵農友採行友善耕作方式，營造及維持食蛇龜、柴棺龜的適宜棲地，並促進社區族群共同參與巡護作業，以強化第一線保育力量。