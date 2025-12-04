國土監測評鑑 金門縣政府獲都市土地組金獎
【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府於近期由內政部舉辦的「113年度土地利用監測成果評鑑」中，榮獲都市土地組金獎殊榮，展現縣府在國土規劃、土地管理與跨機關協作上的卓越成效。此次評鑑結果肯定金門縣政府在落實中央政策、提升國土使用效率及保障土地資源永續發展上的努力。
本次評鑑，除縣府獲得金獎外，金城鎮公所翁小曼里幹事與金寧鄉公所林慧雯技佐亦因積極配合推動國土監測作業、完善資料盤點與回報作業，獲頒貢獻獎，彰顯基層行政在整體國土治理系統中的關鍵角色，承辦人員的細緻作業、準確回報與跨部門協調成果，是縣府團隊能夠在評鑑中脫穎而出的重要因素之一。
金門縣政府表示，此次金獎的榮耀不僅屬於縣府團隊，更歸功於鎮公所與鄉公所在地端的積極協助，透過中央、地方到鄉鎮的垂直整合，金門得以更精準掌握土地使用狀況，強化國土管理效能，並提升行政透明度與公共決策品質。
依國土計畫法規定，中央主管機關應定期從事土地利用監測作業，且土地利用監測之辦法，由中央主管機關訂定。內政部據以訂定土地利用監測辦法，並自108年3月28日發布施行，依該辦法規定，中央主管機關發現變異點後，應透過通報系統通報當地直轄市、縣(市)主管機關及鄉(鎮、市、區)公所，鄉(鎮、市、區)公所收到通報後，應於一定期限內至現地檢查，並於通報系統上傳照片及違規與否初步判斷；直轄市、縣(市)主管機關應查核鄉(鎮、市、區)公所上傳內容完整性，並將處理結果上傳通報系統，運用資訊科技，準確且即時通報系統，以共同守護國土環境。
金門縣府強調，未來將持續配合中央政策推動國土監測工作，並透過科技工具與資料治理提升管理效率，同時持續與各鄉鎮公所保持緊密合作，打造更完善的國土使用管理環境，確保金門土地資源在永續發展方向下有效運用，期盼未來能在國土治理領域持續創造佳績，並為民眾提供更優質的行政服務。（照片記者洪美滿翻攝）
