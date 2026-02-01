國土管理署新任署長蔡長展就職 劉世芳勉創造最大公共利益

內政部長劉世芳（左）主持新任國土管理署署長蔡長展（右）布達及監誓。

內政部國土管理署日前舉辦署長交接及宣誓典禮，新任署長由內政部參事蔡長展接任，由內政部長劉世芳布達及監誓。劉部長說明，內政部國土管理署自一一二年九月二十日改制迄今，負責國土永續發展、住宅居住正義、強化城鄉韌性等重大國家政策，並在面對突發災害如0403地震、馬太鞍溪堰塞湖致災，均主動與各機關合作辦理安置、危險建築檢測及下水道清淤等事宜，加快復原速度，在此感謝前署長吳欣修、代理署長朱慶倫及國土署團隊的辛勞付出，讓各項政策得以穩健推進。

劉世芳表示，新任署長蔡長展為國立成功大學土木工程學系博士，歷任高雄市政府、工務局、水利局及內政部等機關職務，服務期間帶領團隊以創新思維擘劃業務屢獲國家卓越建設獎、金擘獎等獎項之肯定，期許在蔡署長的領導下內政部國土管理署專業團隊不斷茁壯，結合AI與環保綠能等科技運用，成為捍衛國土安全之守門員，並在面對政策挑戰、國會監督與社會期待時，凝聚共識、團結合作，創造最大公共利益。

署長蔡長展表示，內政部國土管理署在全臺灣國土治理與公共工程體系中，長期扮演關鍵角色，無論是在地方政府爭取建設資源、工程制度建立，或政策執行層面，都是地方學習的重要典範。過去任職高雄市政府期間，無論是水利、道路或相關公共工程，皆與國土署密切合作，許多制度與做法亦以國土管理署為標竿。

蔡長展指出，內政部國土管理署在前署長吳欣修及行政團隊多年努力下，近年在住宅政策、都市更新及公共工程品質等方面成果豐碩，並屢獲金質獎、金安獎等獎項肯定，深獲各界認同。展望未來，將在劉部長的領導下，與國土管理署全體同仁攜手合作，持續推動百萬戶租屋家庭支持計畫、青年婚育協助專案（婚育宅）、社會住宅布建、都市更新、危老重建、老宅延壽、人本交通環境改善及智慧節能宜居環境建構等重要政策，同時因應氣候變遷、淨零碳排與大環境變化，檢視並精進相關法令制度，使政策更貼近實務需求，提升國土治理品質，攜手為國人打造更安全、宜居且永續發展的生活環境。