國土署公告明年租屋補貼新制 新申請案「住這種房」將駁回

內政部國土署公告明（2026）年租金補貼新制，新申請案若是頂樓加蓋、違建等非法建物，將無法領取租補；但舊戶有緩衝機制，仍住在同一地址可繼續申請租補。國土署說明，考量近2年非法住宅租補申請案提升，長遠來看仍有公安疑慮。





為減輕民眾居住負擔，中央政府推動300億元擴大租金補貼政策，針對一定所得以下且無自有房屋個人或家庭，提供每戶每月最高2000元至8000元租金補貼；為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，針對符合資格身分者加碼補貼。



不過，根據國土署最新公告，明年租屋補貼申請條件刪去「無房屋稅籍之未保存登記建築物」，僅保留具房屋稅籍且已保存登記或已取得建築物合法證明文件的建築物，也就是說，只有合法住宅申請才可獲租金補貼。



對於調整政策原因，國土署官員指出，這2年住在非法建物的租補申請量提升，讓人憂心，因長期來說，違建等非法建物都有公安疑慮，不是值得鼓勵的方向；再者，非法住宅申請數量增加，反而有點變相鼓勵做小分割租約，造成管理困擾，因此才改制，盼鼓勵民眾選擇合法建物居住。



不過，新制對於舊有租戶權益有緩衝機制，國土署新公告指出，今年已核定租金補貼的舊戶，以相同租賃地址帶入明年申請案，可不受明年新增的房屋合法性限制；但若在補貼期間變更租賃地址，仍應符合房屋合法性新規。



國土署統計，自2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案以來，截至本月14日止，全國租金補貼核准戶數已超過88萬戶，申請戶數更首度突破100萬戶、達到103萬戶，雙雙創下開辦以來新高紀錄。





