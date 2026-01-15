國土署出手處理土方 可寧衛*股價打入跌停

▲為因應土方之亂，內政部國土管理署14日宣布4大對策，可寧衛*（8422）今（15）日股價重挫。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 為因應土方之亂，內政部國土管理署14日宣布4大對策，先前因土方之亂連續大漲的可寧衛*（8422）今（15）日股價重挫，開盤即跌停，來到46.75元，截至上午10點35分，超過11萬張排隊賣出。

全台每年平均產出高達4000萬立方公尺的營建剩餘土石方，近期因去化管道受阻引發「土方之亂」，導致營建成本飆升。對此，內政部國土管理署（國土署）14日召開記者會，宣布「擴增最終去處」、「設置臨時暫置場」、「簡化運送流程」及「小貨車納管GPS定位」等4大策略；同時為顧及工安，署長吳欣修也承諾，針對「已開挖」的工地將有條件給予緩衝，避免停工造成危險 。

國土署署長吳欣修指出，雖然114年度營建剩餘土石方總產出量降至3686萬立方公尺，但北部地區產出量仍占全台總量59.1%，遠高於中南部，顯示都會區的土方去化壓力極為嚴峻 。國土署提出下列4項關鍵措施：

1. 擴增最終去處：臺北港放寬收容

為解決收容場所不足，政府協調交通部開放港區收容。臺北港目前擁有3000萬方容量，除原有的公共工程外，即日起放寬條件，允許「合法土資場」、「具公益性民間工程」及「出土量達5萬方之民間工程」進場，大幅增加臺北港收容彈性 。南部則透過南星計畫與高雄港填築，預計至118年可提供超過4300萬方空間 。

2. 設置臨時暫置場：調節去化量能

為避免去化塞車，國土署推動在臺北港與臺中港設置「臨時暫置場」作為調節閥 。這項措施能讓土方先有地方暫存、篩分，待最終去處準備就緒後再行轉運，有效緩解土方去化的燃眉之急 。

3. 簡化流程：推動「A-C」直送

過去土方多需經由土資場（B點）轉運，容易塞車。新規推動「A-C」直送模式，凡具經濟價值（如砂石）或未夾雜廢棄物的營建剩餘土石方，可從出土端（A點）直接運往需土端（C點），如砂石場或磚瓦窯廠，無須強制繞道土資場，降低運輸成本。

4. 開放小貨車裝GPS合法運送

針對巷弄狹小或零星清運需求，吳欣修宣布開放8公噸至3.5公噸的小貨車申請裝載土方。關鍵條件是車輛必須裝設GPS定位系統以利追蹤流向，且「不得超載」。

國土署出手處理土方問題，可寧衛*今日股價開盤即跌停鎖死至46.75元，跌停排隊賣單超過11張，成交量自昨日的3萬多張放大至8萬張以上。

