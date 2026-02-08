國土署協助馬太鞍溪重災戶民眾安居中繼屋首批18戶入住

內政部國土管理署主任秘書歐正興出席馬太鞍溪中繼屋入住說明會致詞，表達政府對入住居民的關懷之意。（圖：國土署提供）

內政部國土管理署日昨舉辦花蓮馬太鞍溪堰塞湖中繼屋入住說明會及關懷餐會，讓首批十八戶入住的居民可以彼此熟悉及認識，一同迎接安居新生活。此外，農曆年節將近，外界關懷馬太鞍溪堰塞湖受災民眾，特別提供的年菜禮盒、禮券等祝福心意，也為入住家庭增添年節溫暖與關懷。內政部除讓民眾穩居外，也會攜手衛福部提供住民關懷及訪視服務，在重建路上陪伴大家一同向前行。

國土管理署表示，為協助馬太鞍溪堰塞湖溢流受災民眾，秉持行政院「離災不離鄉」的原則，整修既有台糖宿舍及其土地上興建中繼屋，協助受災民眾於家園復建期間能有安全、安穩且符合基本居住條件的中繼住所，原則上以二年為期。在重建期間選擇依親或租屋者，仍可申請租金補貼，截至二月六日止，申請三一二件，核定二三二件，已撥款一八三件，合計五一五萬八六三三元。另輔以修繕重建貸款利息補貼等措施，以利受災民眾住宅修復重建，早日返回安全安心家園。

本次活動出席者有內政部國土管理署主任秘書歐正興、光復鄉大平村、大馬村、大安村、大華村、大同村、東富村、北富村、大進村等八村村長、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長林政緯、兆基屋管（股）公司董事長李建成及共同創辦人林佑任，及中繼屋入住家庭、協助工作團隊夥伴等共同參與。