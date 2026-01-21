國土署嗆「土方大便」盧秀燕要求道歉 議員轟素質差

台中市的土方出土量佔全國六分之一，10間土資場根本不夠用。（圖／東森新聞）





全台土方之亂持續延燒，台中市的土方出土量佔全國六分之一，10間土資場根本不夠用。市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。台中市長盧秀燕在議會強硬回擊，要求官員道歉，藍營議員也痛批官員素質差，竟講出這種粗俗的話，反嗆「那中央的大便，中央自己處理」。而爆發失言風波的官員，僅透過助理表示「人在台北開會，不回應」。

空拍鏡頭下清楚看見，6台挖土機不停作業，這裡是台中最大的土資場，廢棄土方堆成一座座小山。因應國土署新制，立委楊瓊瓔召開協調會，希望中央能協助跨縣市調度，沒想到國土署營建管理組長李守仁竟脫口說出，台中市「自己的大便自己收」，把可回收利用的營建土方，形容成大便。

台中市長盧秀燕：「國土署、內政部應該約束他的官員，向全國的營建業者以及建築業者道歉。他們為國家建設、為人民造房，所挖出來的土方，怎麼會是穢物呢？」

盧秀燕在議會火大回擊，藍營議員也跟進痛批。

台中市議員劉士州：「他應該出來道歉，並且把這句話收回去，一個官員素質怎麼會這樣，講這種粗俗的話。」

台中市議員楊大鋐：「什麼叫自己的大便自己處理，那為什麼中央的大便，不自己在中央處理？」

台中的土方出土量佔全國六分之一，去年產出658萬立方公尺，其中446萬立方公尺順利回收，剩下212萬立方公尺無處去化。中央規劃在台中港設置5公頃暫置區，南填方區最快年底啟用，北填方區要到126年才能使用，不但緩不濟急，全部完工後也只能容納約20萬立方公尺，只夠台中使用一個月。

台中市都發局施工科科長曾佑文：「就算是南填方區，它的收容量也才143萬立方公尺，去年我們台中市土資場需要去化的有212萬立方公尺，恐怕不是台中港就能解決的問題。所以土方去化，中央必須要有更宏觀的規劃，找到最後去化的地點，才能真正長久解決土方去化與國土規劃的問題。」

土方沒有地方回收，只能堆在原地，不僅延誤工期，還可能引發工安風險。

台中市都發局施工科科長曾佑文：「建案現場都是使用假設支撐，如果碰到汛期或大雨，這些狀況都非常不利。」

全台土方之亂，意外燒出失言風波，國土署營建管理組長李守仁未接電話，僅由助理轉述人在開會、不予回應，在選戰前夕，爭議恐怕也讓賴清德總統無端背上政治包袱。

