國土署嗆「自己大便自己收」 業者痛批：糞坑不給還要求擦屁股

全台土方清運問題持續延燒，中央與地方權責分工爭議再度浮上檯面，國土署更開嗆台中市「自己的大便自己收」。對此，中部不動產相關公會理事長們罕見齊聲開砲，直指中央土方清運新制「只上路、不給路」，導致工地土方無處可去、工程被迫停擺，營建成本提高，呼籲中央應主導成立「土方銀行」或最終去化機制。

國土署為土方之亂嗆台中市「自己的大便自己收」。（圖／報系資料照）

台中市府日前建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」，引爆地方與產業界反彈。台中市大台中不動產建築開發公會理事長蕭成忠指出，中央新制要求嚴格、配套卻付之闕如，地方政府被迫自行吸收風險，結果就是土方運不出去、工地停工，衝擊產業與就業。他強調，土方去化牽涉國土規劃、環保、公共工程與產業政策，必須由中央跨部會整合，地方單打獨鬥「根本無解」。

廣告 廣告

2026中華民國不動產聯盟高峰論壇。（圖／工商時報）

與會建商抨擊中央「糞坑都不給，還要求擦屁股」，認為土方最終去化問題早已超出單一縣市承擔能力，呼籲中央應正視跨區域失衡，主導成立「土方銀行」或最終去化機制，作為全國營建產業的安全閥。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄從市場面分析，2025年全台不動產移轉棟數下滑至約26萬棟，中古屋年減3成、預售屋更重挫8成。他預估2026年預售推案量恐再減2成，但在大量交屋潮支撐下，市場將呈現「量增價穩」的結構。林正雄直言，若再疊加土方、環保等非市場因素干擾，恐進一步打擊投資信心。

臺中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒提醒，不動產業正從「拚量」轉向「拚質」，政策可預期性攸關投資決策。他呼籲政府在推動淨零碳排、ESG與智慧建築政策時，應同步提出可行配套，避免單向提高成本，壓縮產業生存空間。

臺中市不動產聯盟協會理事長蘇興民表示，台中近年受惠交通建設、產業聚落與重大公共工程推動，已成為中台灣關鍵成長引擎，不動產業在城市發展中扮演重要角色。面對政策與市場雙重變數，產業更需要制度穩定與長期視角，回歸專業、理性看待土地與住宅供給責任。

臺中市不動產聯盟協會創會理事長黃昭閔指出，不動產市場穩定不只是居住或資產問題，更是內需經濟與國家韌性的關鍵支柱，未來須提前因應少子化、高齡化帶來的居住型態轉變。臺中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲則表示，短期買氣雖偏保守，但基本面仍具支撐，透過專業仲介體系整合，有助於維持市場流動性，為後續回溫鋪路。

延伸閱讀

美歐格陵蘭之爭降溫！美股四大指數齊揚 台積電ADR上漲0.38％

川普出手也難救！英特爾本季財測黯淡 盤後崩逾10％

柯林頓夫婦拒出席艾普斯坦案「遭控藐視國會」！怒斥川普耍手段