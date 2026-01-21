國土署嗆「自己大便自己收」 盧秀燕怒：失言官員道歉

台中市長盧秀燕。（圖／東森新聞）





全台土方之亂持續延燒，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。台中市長盧秀燕今日在議會強硬回擊，要求官員應向全國營建業者道歉，強調土方是循環資源，竟被形容成大便；明明是中央規畫不周，導致去化量能失衡。爆發失言風波的國土署營建管理組長李守仁，透過助理表示他在台北開會，不願回應。

台中市長盧秀燕表示：「國土署內政部應該約束他的官員，向全國的營建業者，以及建築業者道歉。」盧秀燕指出，19日立委楊瓊瓔召開協調會，提議中央成立跨區域整合平台，協助跨縣市調度土方，但國土署李守仁竟說台中市「自己的大便自己收」，把可回收利用的營建土方形容成大便。

盧秀燕強調：「他們為國家建設，為人民造房，他們所挖出來的土方，怎麼會是穢物呢。」

台中土方出土量占全國六分之一，光是去年就產出658萬立方公尺，其中有446萬立方公尺順利回收，但仍有212萬立方公尺無處去。中央雖規畫台中港設置5公頃暫置區，但南填方區最快要年底啟用，北填方去甚至要到126年才能使用，遠遠不敷需求。就算做好，也只能暫放20萬立方公尺，只能支撐台中約1個月需求，遠遠不夠。

台中市都發局施工科科長：「南填方區總容量也才143萬立方公尺，以去年台中市的土資場處理量，有212萬立方公尺要去化，恐怕不是台中港能解決的問題。中央要有更宏觀的土方去化規劃，才能真正長久解決土方去化問題。」

土方無法回收，只能暫放在建築工地，不僅可能延誤工期，也會造成工安隱憂。

台中市都發局施工科科長：「現場都是用一些假設支撐，如果碰到汛期下大雨，這些都是非常不利的。」

國土署推動新制，意外引發全台土方之亂，官員將可循環利用的土方稱作大便，也在選戰開打前，拖累賴清德總統的施政聲勢。

