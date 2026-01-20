國土署官員嗆「自己大便自己收」 台中市府反擊：配套不完備就推

國土署推動營建土石方清運新制，不料卻引發「土方之亂」，國土署官員更嗆台中市「自己的大便自己收」。對此，台中市府反擊，「土石方是可回收再利用資源」，並指中央制度在相關配套尚未完備、最終去化量能不足的情形下即全面推動，已對施工安全與營建產業運作造成實質衝擊。

台中市都發局指出，土資場因全流向管理新制，後端去化不易，現場處理滿載。（圖／台中市府提供）

針對近日媒體關注營建剩餘土石方清運新制所引發的執行爭議，台中市府表示，一向支持中央強化土石方流向管理、防杜非法傾倒的政策方向；但目前實務上所面臨的困境，並非地方未配合執行，而是中央制度在相關配套尚未完備、最終去化量能不足的情形下即全面推動，已對施工安全與營建產業運作造成實質衝擊。都發局強調，建議中央應建立跨縣市支援與交換機制，由行政院層級統籌調度各縣市後端去化量能。針對目前已動工並實際開挖的建案，暫時維持適用既有管理制度，以避免施工中途改制，衍生工期延誤與安全風險。

台中市都發局長李正偉說明，「土石方是可回收再利用資源」，土石方是有價料、是資源，應以循環經濟化再利用，目前中部地區營建剩餘土石方總出土量約占全國21.8%，台中市就占全國六分之一。行政院於114年8月核定國土管理署盤點全國土石方最終去化處理量能，其中北部台北港可收受約3,000萬立方公尺，南部包含南星計畫約700萬立方公尺及高雄港約3,615萬立方公尺，但中部目前僅規劃台中港約200萬立方公尺（後調整為143萬立方公尺），中部土石方去化量能明顯不足。

台中市府指出，中央於今年1月13日始提出於台中港設置5公頃暫置區，其收容量僅約20萬立方公尺，光是前置作業就需要10個月，設置後僅能提供台中市約一個月的暫存需求；且該暫置場尚涉及市府與港務公司土地承租契約（包含租金、租期）、相關設備設置、土石方檢驗標準訂定、港區運輸動線與交通影響評估等多項議題，均仍待進一步討論與作業，整體建置期程長而效益不彰，短期內難以發揮紓解效果。

高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫若落實推動，未來填海造陸時可容納高達7,000多萬立方米的土石方，將成為土方之亂最佳解方。（資料照／工商時報）

此外，中央於去年8月雖曾盤點台中市約1.2萬筆待評估公有土地資料，但多數土地涉及用地分區、水土保持、環境影響評估等限制，尚需時間清查與辦理土地變更程序；相關評估作業所需經費900萬元，中央尚未核准核撥補助，現階段相關措施均難以即時因應目前大量出土的實際需求。

李李正偉指出，國土署新制GPS裝機及電子聯單相關配套尚未成熟，中部地區亦尚無實質可用的土石方最終去化處理場所；中央所規劃之台中港南、北填方區，最快亦須至115年底及126年方可陸續啟用，而暫置場的管理規範、營運模式及相關設備亦仍待另行訂定，均非短期可完成事項。

台中市都發局建議中央，建立跨縣市支援與交換機制，成立「全國性土石方最終去化處理平台」，由行政院層級統籌調度各縣市後端去化量能；以及針對目前已動工並實際開挖的建案，暫時維持適用既有管理制度，以避免施工中途改制，衍生工期延誤與安全風險。

台中市府重申，市府始終秉持「落實管理、防杜違規、確保施工安全」之立場，全力配合中央政策推動，但制度推行仍須回歸實務現場，在土石方最終處理場所與去化量能尚未到位前，建議中央給予台中市適當的緩衝期間或暫緩實施，以確保政策目標得以穩健落實。

