國土署官員昔嗆「自己的大便自己收！」 張惇涵今喊區域聯防

行政院秘書長張惇涵今天率領內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙、環境部長彭啓明舉行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」。（張薷攝）

「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，因配套不足，全台陷入「土方之亂」，日前台中市政府喊話中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化，卻遭國土署營建管理組長李守仁嗆說「自己的大便自己收！」引發爭議。如今行政院秘書長張惇涵卻說，中部地區的縣市可以進行區域聯防，讓各地的土方可做有效率的規劃。

張惇涵今天率領內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙、環境部長彭啓明舉行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」，並由國土署代理署長朱慶倫說明三大策略，包含擴增量能、簡化運送機制、GPS雙軌並行。

廣告 廣告

張惇涵表示，從2023年到2025年的兩年之間，環境部跟警務相關單位所查緝的犯罪土方案件裁罰了2930萬元，涉及不法的犯罪所得大概有46億元；光是去年一年，地方政府的聯合稽查小組就裁罰了2916件，金額超過5500萬元。

張惇涵指出，行政院跨部會之所以提出營建剩餘土石方全流向管理的政策，有三個目標，包含合法有效控管、夠落實環境正義，以及邁向國土永續，為世世代代的台灣人留下更好的環境，強調「土方之亂在過去、有效的管理是現在，邁向永續在未來。」

張惇涵指出，以去年一年全國各縣市總出土量來看，六都占了84％，今天行政院會中關於這項議案，花了超過一個小時討論，六都代表也都肯定、支持中央推動全流向管理政策，但難免政策上路會有不習慣、不適應，那就必須誠實面對問題、務實提出解方、踏實解決問題，所以過去這一段時間，行政院各部會跟業者與各縣市密集開會，也於會當中提出三大策略。

他強調，若要解決問題需三面向合作，第一是中央地方必須密切合作，目前所有地方政府相關部門的主管已跟中央組成群組，密切監控最新狀況；第二是政府跟民間必須合作，轉型難免有不便，但轉型會變得更好；第三是地方政府的跨區域合作。

張惇涵指出，目前全國土方去化比較困難的是在中台灣地區，除有台中港外，彰濱工業區的暫置場可望在過年後能使用，所以中部地區的縣市可進行區域聯防，「我們應該把區域聯防的概念放進來，讓各地的土方可以做有效率的規劃。」

他也提到，台北市副市長李四川於行政院會中表示，台北港能開放暫存的話，雙北問題可以解決到80％以上。

【看原文連結】