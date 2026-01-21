國土署官員「大便」說惹議 盧秀燕：應向全國土方業者道歉

【民眾網諸葛志一臺中報導】全台土方之亂燒不停，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。市長盧秀燕21日在議會表示，全國營建業者、建築業者對於國土署形容土方是廢棄物，極度不滿，國土署、內政部官員應向全國營建業者道歉。

議員劉士州質詢表示，國土署嗆中市府都發局自己的排泄物自己收，土方是廢棄物或穢物嗎？議員賴義鍠也說，土方的問題只是台中的問題嗎？現今百業蕭條、景氣不好，拜託中央用心執政。議員黃佳恬則認為，中央製造土石之亂，不但要地方擦屁股，還口出穢言，令人不解。

盧秀燕表示，全國營建業者、建築業者對於國土署形容土方是廢棄物都極度不滿，台灣區營造綜合同業公會理事長陳煌銘特別出來說，土方具有價值，應該活用，或者填海造陸，或者像台中市土方，本身具新建再利用的材料。

盧秀燕強調，土方本來就不是廢物，國土署、內政部官員應該向全國營建業者及建築業者道歉，他們為國家建設、為人民造房，所挖出來的土方怎麼會是廢物呢？政府應該是有效幫他們解決問題，而不是嫌棄他們、輕蔑他們、汙衊他們。

盧秀燕說，高雄的業者表示，春節過後，中央若再不解決，中小型的大包商會有倒閉潮；另陳煌銘也說，全台100％工地受到影響。因此國土署、內政部應該是要解決問題的人，怎麼變成製造問題的人？而且造成全國工程都要停擺。

盧秀燕表示，過去有國土之亂，因為去年急著推出國土計畫法，後來就撤回，因為是不切實際，引起全國的憤怒，她希望「營建剩餘土方全流向管理政策」能夠暫緩，或者跟營建業者商量解決之道。