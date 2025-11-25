國土署左營國中舊址變更 環團要求10%綠地保留率

大聲喊著口號，要求守護蓮池潭的綠地景觀，也要求左營軍港的國防安全，因為高雄市政府申請將左營蓮池潭旁的左營國中舊址變更做為清大的教研中心用地。國土署25日進行都市計畫變更大會，環團到場抗議，認為此案造成綠地過度損失，要求將綠地保留率10%納入計畫中。

森林城市協會理事長莊傑任指出，「我們希望他不要說一套做一套，他答應要留下來給全民的綠地，就應該放進都市計畫的都市設計準則跟一些相關規定。」

環團還批評，左營軍港旁的土地高樓建案都沒有進行限高，可能成為敵軍進駐的高點，危害國安，要求計畫退回小組會議討論。對此，國土署也派員接下陳情書。

廣告 廣告

國土署都計組簡任正工程司陳富義表示，「是不是你們等一下就直接上去，做簡單的一些訴求後討論決定？」

高雄市都發局副局長王屯電說明，「他其實在整個建築設計上面是保留很大部分的綠地，左營軍區旁邊的這些住宅，因為他早期也都是軍方的眷舍啦，限高的部分基本上就是尊重軍方的規定。」

對於環團意見，高雄市府表示，清大承諾保留舊址內的老樹，此計畫要求學校採低密度及公園化的共融設計，維持綠地的使用，全案交由委員公正審理。