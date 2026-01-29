國土署新任署長劉世芳下午宣布 「土方之亂」成首要難題

國土署新任署長蔡長展。（擷取自國土署網站）

內政部國土署原任署長吳欣修日前轉任海委會副主委，1月14日卸任後改由副署長朱慶倫代理署長，如今人事案已經確認，由曾任高雄市府工務局長、高雄市水利局長，現任內政部參事的蔡長展接任，今（29）天下午將由內政部長劉世芳親自宣布，不過國土署網站已率先更新署長資訊。

蔡長展畢業於成功大學土木工程學系，具有碩士、博士學位，民國84年通過特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科，98年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，並歷任高雄市政府參事、高雄市府工務局長、高雄市水利局長，今年1月5日調任內政部參事。

由於「營建剩餘土石方全流向管理新制」於今年元旦上路，但因清運配套不足、缺乏緩衝期，全台陷入「土方之亂」，料將成為蔡長展首要解決的要務。

