國土署盤點台北港、台中港及桃科土地 供暫置土方

（中央社記者高華謙台北22日電）「土方之亂」引發討論，國土署今天說，已盤點台北港區、台中港區與桃園科技園區部分土地可供暫置土方，土方去化需要中央跨部會與地方政府共同合作解決。

高雄美濃大峽谷案起因於盜採砂石、違法傾倒廢棄物，引發各界重視。國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，但引發業者反彈，各縣市去化場所與暫置場量能是否足夠也受矚目。

國土署透過新聞稿表示，行政院顧問李孟諺今天邀集土方產出量較大的台北、新北、桃園及台中市政府、內政部、環境部及交通部共同討論土石方檢驗流程簡化、暫置區等措施。

廣告 廣告

國土署說，會上決議包括台北港區內14公頃及台中港區內5公頃土地，提供雙北市及台中市政府土石方暫置使用。另進一步盤點桃園科技園區有近6.7公頃公有土地，後續請桃園市政府協助媒合相關單位需求，另請港務公司積極提高台北港年收土量。

國土署補充，因應國內營造業者土方暫置需求及去化需求，行政院積極促成跨部會與地方合作，並給予必要支持。此外，土石方是屬於有價值且可再利用的物料，除透過土石方源頭減量及平衡外，環境部也推動「資源回收再利用法」及「廢棄物清理法」修正草案，兼顧循環激勵及強化治理策略，以減少廢棄及遏止不法行為，以建構完善循環資源與經濟體系。

國土署表示，中央與地方已就「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套策略凝聚執行共識，會繼續共同合作，落實土方管理秩序與環境永續目標。（編輯：黃國倫）1150122