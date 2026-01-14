國土署祭4招解救「土方之亂」 營建大老回應了

國土署開記者會提出4項政策以解「土方之亂」，不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示肯定。資料照



營建業反彈土方清運新制，引爆「土方之亂」，國土署今天（1/14）緊急召開記者會，宣布4大方法協助去化土方。對此，不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，肯定政府「程序簡化」以有效降低營建成本，並提出3項回應。

政府為管控流向，土方清運新制今年元旦上路，卻也讓營建業叫苦連天。國土署今天召開記者會表示，將以4大方向解決問題，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土方運送流程，以及讓小貨車可申請設置GPS裝載土方。

不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全指出，肯定「程序簡化」以有效降低營建成本，對於具經濟價值、可直接利用或未夾雜廢棄物的土石方，可以不必進入土資場加工分類，直接運往最終使用端。

楊玉全說，這對業者而言，能顯著減少土資場處理費用，並縮短運輸與作業時間。針對小貨車裝載砂石土方，政府提供了裝置GPS以提升土方調度靈活性。

楊玉全指出，其次，長期以來，土方去化點不足是導致建案停工或成本飆升的主因。內政部擴增土資場及最終去處，是緩解問題的重點。

第三，楊玉全表示，期待政府落實「公共工程與民間工程」的土方交換機制，跨部會及政府間協同去化，特別是針對出土量大的民間工程，以確保工程進度不因土方問題中斷。

楊玉全也提出幾點建議，包括加速臨時暫置場設置，特別是在土方大量產出時，如大規模開發案集中，政府能更快速協助設置臨時暫置點；針對民間工程土方交換部分，希望能進一步明確地方政府的自治規定，讓業者在處理高經濟價值土方時，有更清晰的依據可循。

楊玉全也建議建築業「積極配合數位監管、善用直接利用流程、爭取多元去化路徑」來優化建案管理。

