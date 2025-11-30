國土署積極審查馬太鞍溪堰塞湖慰助金申請案已核撥2511件

內政部國土管理署表示，在馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，該署積極整合公私資源，推動慰助金專案，經統計至十一月廿八日止，慰助金已受理三九○三件，審查合格案件二八六二件，已造冊請衛福部核撥二六七三件，已實際核撥二五一一，佔目前審查合格案件八十九%，核撥金額共計八億九二八五萬元。

國土管理署說明，慰助金目前尚未合格案件許多為同一地址戶長或屋主多人重覆申請、同一人申請多處地址、申請建物無門牌、非作為居住使用或申請資料有缺漏等事項尚待補正，須進一步審核或通知民眾補件；該署將全力審核，合格案件將儘速造冊協同衛福部核撥慰助金。

國土管理署提醒，慰助金申請期限至十一月三十日止，請符合資格的民眾於期限內申請，以協助災區能盡早完成修復及使災民早日回歸日常生活。