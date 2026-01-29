國土署長人選出爐！內政部找高市前水利署長蔡長展救火「土方之亂」

內政部上午悄悄更新官網圖片，間接證實蔡長展接任國土署長的傳聞。（圖／翻攝國土署官網）

總統賴清德提出任內興建13萬戶社宅遭在野質疑跳票，加上國土署今年元旦起上路的營建剩餘土石方清運新規，又引起土方之亂。原內政部國土署長吳欣修日前升任海委會常務副主委後，傳出接任人選為月初港調任內政部參事的高雄市前水利局長蔡長展。內政部上午悄悄更新官網圖片，間接證實蔡長展接任國土署長的傳聞。

內政部今早發布採訪通知，將於下午4時30分舉辦部務會報會後記者會，由內政部長劉世芳親自主持，並介紹新任國土管理署長。內政部國土管理署接近中午時也悄悄更新官網署長頁面，並新增蔡長展的照片，證實由蔡長展接任署長一職。

廣告 廣告

官網指出，蔡長展具有成功大學土木工程學系博士學位，特種考試技術人員乙等考試土木工程類科及格，自高雄縣市合併前就在縣政府任職，歷任高雄縣政府水利局副局長、水利處副處長，高雄市政府水利局專門委員、總工程司、副局長、局長，並曾任高雄市政府工務局長、高雄市政府顧問、參事。日前蔡回鍋高雄市政府擔任水利局長，今年1月5日調任內政部參事。



回到原文

更多鏡報報導

中天回來了／藍量身打造「中天條款」助返52台 擬修《有廣法》擠下華視

中天回來了／藍修法「黨政軍條款」＋新聞台免換照 綠憂NCC被架空

中天回來了／《衛廣法》修法為個案開後門 台大教授：恐導致新聞品質惡化

男假冒SWAG員工「開價2.5萬」拍片！完事沒付錢就落跑 2女驚覺受騙