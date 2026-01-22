國土署：台北港、台中港及桃園科技園區部分土地 可供土方暫置使用

114年度營建剩餘土石方總產出量。 圖：國土署提供

[Newtalk新聞] 行政院李孟諺顧問今（22）日邀集土方產出量較大的台北、新北、桃園及台中市政府、內政部、環境部及交通部共同就土石方檢驗流程簡化、暫置區等措施進行討論及意見交流。會中決議包括：台北港區內14公頃及台中港區內5公頃土地，提供雙北市政府及台中市政府土石方暫置使用。另外，進一步盤點桃園科技園區也有近6.7公頃的公有土地，後續請桃園市政府協助媒合相關單位需求，並請港務公司積極辦理提高台北港年收土量之作業。

內政部國土管理署補充說明，因應國內營造業者土方的暫置及去化需求，行政院積極促成跨部會與地方合作事宜，並給予必要支持。實際上，土石方是屬於有價值且可再利用的物料，除透過土石方源頭減量及平衡外，環境部也推動「資源回收再利用法」及「廢棄物清理法」修正草案，兼顧循環激勵及強化治理之策略，以減少廢棄及遏止不法行為，構成完善的循環資源與經濟體系，讓資源能夠適材適所，這也是去化解方的重要一環。

最後，國土署表示，中央與地方已就「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略凝聚執行共識，會繼續共同合作，落實土方管理秩序與環境永續之目標。

