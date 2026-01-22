國土署「土方大便自己收」 台中業者妙回「是他說要管我大便」

今舉行「2026不動產聯盟高峰論壇」，業者盼中央能跟地方好好解決土方之亂。（圖／林榮芳攝）

土方之亂延燒全台，台中市都市發展局日前建議中央成立跨區域處理平台，卻在立法院協調會中遭國土署組長李守仁嗆「自己的大便自己收」，不僅國民黨多名立委不滿，連執政黨自家立委王世堅也看不下去。今(22)日，台中市營建業者也反擊，「是他突然進來說要管我的大便，說要找糞坑給我也沒找給我，真的是受不了。」

今舉行「2026不動產聯盟高峰論壇」，會前記者會時，大台中不動產公會理事長蕭成忠即表示，自11月起，他和幾位業者拜會國土署、向政府官員陳情，他只有一個感想，政府配套沒做好就匆忙上路。

他認為，從工地A點到土方暫置場的B點，應由地方政府管理；但B點到C點最終填埋場，應由政府主導施行，中央要跟地方對接，以填海造陸為例，本來就是中央的管轄範圍。

他直言，土方制度在台中地方政府本來就有嚴格控管，包括GPS和土方暫置場，結果國土署發個命令說要統一管理，之後就沒自己的事，實屬不妥。

蕭成忠也與臺中市不動產開發公會理事長謝麟兒進一步解釋，現在中央政府規定土方出土要同時具有B點和C點的處理路徑規劃，才能出土，目前以台中來說，B點不缺，就只差C點。而台中港因有空氣汙染防制條例，舊的卡車進不了，且只有5公頃土方暫置區，但台中的出土量很大，5天就會滿了。台中港目前尚沒有最終填埋場，起碼3年以上才能解決最終填埋的問題。

「但現在中央管到一半說我不管了，C點又不給我，要大家怎麼辦？」對於國土署表示，「自己的大便自己收」，蕭成忠也以「大便論」回應，「是他突然進來說要管我的大便，說要找糞坑給我也沒找給我，真的是受不了！」

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，最近土石方之亂造成產業很大困難，也造成社會很大不安與動盪，希望主管機關在政策上路前要評估可行性，要與產業溝通，只有產業才知道產業困難與挑戰，目前已造成土方市場價格劇烈波動，營建成本上漲也推升房價3~5萬元，是建築業不樂見狀態。

對於今年房市，林正雄預估，往年全國預售屋推案量約10萬戶，受土方之亂影響，預期今年應該會減少2成，落在8萬戶。而股票市場已經站上高點，不再那麼狂熱的情況下，股民會把手上賺得錢投入房市，預期Q2~Q3成交量會有明顯回溫。

